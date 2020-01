Miamijeva nedeljska matineja v San Antoniu

Miami sodi med ekipe, ki najbolj pogosto v ligi segajo po conski obrambi, ko igralci ne pokrivajo posameznega igralca v nasprotnem moštvu, ampak branijo del prostora pod košem. Conska obramba ima v NBA zelo slab sloves, mnogi jo razumejo kot znak, da ima moštvo premalo dobrih branilcev in se zato zateka k takšni bližnjici. Toda v zadnjem času je vse bolj pogosta izbira trenerjev. "To sezono je zagotovo več primerov conske obrambe, napadi postajajo tako dobri, da če najdeš obrambo, ki lahko zmede ritem tekmeca, je to pozitivno," meni trener Dallasa Rick Carlisle .

Gradnja se nadaljuje v San Antoniu, Spurse so v sredo že premagali doma, nedeljska matineja pa bo pokazala, ali je zmaga nad Thundersi nov trend, ali le preblisk. Branjene koša je ključen del tekem s San Antoniom, predvsem na črti za tri točke. V sredo so imeli namreč Spursi težave s svojim metom od daleč, kar je prineslo zmago Miamiju."Vsem je jasno, da smo v napadu dobri. Vsakemu v tej garderobi, vsem izven nje. Delimo si žogo, igra na ta način je res zabavna," je Butler navdušen nad napadalnim značajem Heatov. Nekaj dela je še pri branjenju koša. "Gre za trud. Treba je porabiti nekaj kalorij, treba je narediti nekaj stvari. Če želiš zmagati pri težkem tekmecu, moraš biti pripravljen na trdo igro, treba jih je ustaviti," je trener Erik Spoelstra za Miami Herald opisal, kaj zahteva igra na najvišji ravni.

Miami je z zmago v Oklahoma Cityju pokazal podobo moštva, ki lahko prepričljivo igra tudi na gostovanjih, ne samo v domači dvorani. Njihova obramba je bila znova nabita z energijo, ki je ni pokvarilo niti nekaj zmede ob koncu srečanja. Prvi zvezdnik Jimmy Butler , ki je po newyorškem polomu naslovil ostre kritike na obrambno igro moštva, je bil tokrat boljše volje. "Našli smo pot do zmage, ustavili tekmece, na koncu zadeli nekaj košev in ves čas držali drug z drugim. Zdaj moramo graditi na tem," je dejal.

Miamiju so prehodi v consko obrambo pomagali dobivati tekme, z zmago v Filadelfiji so mnogim pokazali, kako igrati proti moštu silnega centra Joela Embiida. A hkrati je so s cono morda prikrivali svoje težave pri branjenju koša. Te so v zadnjem mesecu nekajkrat posebej vzkipele in povzročile jezo Butlerja. Morda pa so s poškodbo novinca Tylerja Herraodkrili, da s skoraj pozabljenim Kellyjem Olynykom precej bolje branijo lasten koš. Ne ravno atletski Kanadčan je počasnejši od večine tekmecev, a ga njegova obrambna statistka postavlja na drugo mesto med igralce, ki v igro vstopajo s klopi. Boston, ki ga je na naboru 2013 izbral kot 13. igralca, je takrat računal, da bo njegova košarkarska inteligenca nadoknadila manjšo eksplozivnost. Analitiki sedaj njegovo igro opisujejo kot "ni lepa, a je učinkovita".

"V tej ligi nikoli ne veš, lahko si v postavi, lahko izven nje, a moraš ostati pripravljen. Nikoli ne veš, kdo bo igral in kdo ne bo. Ves čas se moraš truditi, trenirati, in ko napoči pravi trenutek, moraš biti pripravljen," je Olynyik pozdravil vrnitev na parket, potem ko je štiri tekme samo opazoval s klopi. Navijače Miamija še vedni spravkja v obup, ko hitrejši igralci švignejo mimo njega, toda stataistika trdi, da je med bolj učinkovitimi obrambnimi igralci na klopi Mimija. Največja obrambna luknja postaja Duncan Robinson, v napadu zlata roka moštva s svojimi meti za tri. Toda tekmeci ga vse bolj očitno izbirajo kot šibko točko, Ira Winderman iz časnika Sun Sentinel pa pravi, da "tudi conska obramba ne more prikriti vsega".