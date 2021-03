Mijatović o prekinitvi športnih dejavnost: Pretiran in nepotreben ukrep

"Odigrali smo 20 krogov prvenstva, moramo jih še šest. Prestavitev terminov za nas ne predstavlja velikega problema, čeprav čakamo na morebitno spremembo ukrepa v zadnjem trenutku in nadaljevanje tekmovanj, zato dokončno tekem še nismo odpovedali, a se na to pripravljamo,"odkrito pravi sekretar Rokometne zveze SlovenijeGoran Cvijić, ki pa opozarja, da bo klube bolj prizadela prekinitev vadbe, saj gre za dolgoročni proces.

Kar 11-dnevna individualna vadba bo za večino klubov pomenila težko vračanje v tekmovanje. Za nameček pa klubom grozi tudi neenakost v smislu pogojev v boju za državni naslov. Rokometaši Gorenja ter Celja Pivovarne Laško še vedno tekmujejo v evropskih tekmovanjih, z nemotenim delom pa bodo v prvi polovici aprila pridobili v primerjavi z domačimi tekmeci, ki se bodo na parket vrnili neuigrani.

Prekinitev tekmovanj, predvsem pa treninga, pa je Cvijić orisal tudi z druge perspektive. "V klubih že od oktobra izvajamo testiranje na novi koronavirus in z vso odgovornostjo lahko trdim, da smo uspešni pri preprečevanju prenosa okužb. Izdelali smo protokole, ki očitno delujejo, saj imamo tudi klube v katerih do okužb doslej sploh ni prišlo in tudi s tega vidika, bi lahko zagotovili vsaj nemoteno vadbo."

KZS že javno odpovedal tekme

Med temeljnimi težavami v številnih ligah bo ob nadaljevanju prvenstva konkurenčnost med ekipami, kjer bodo najboljši dobili dodatno prednost. To velja tudi za hokej na ledu. Medtem, ko bodo hokejisti Sij Acroni Jesenic in SŽ Olimpije nadaljevali s treningi in tekmami v alpski ligi, bo domača konkurenca kar 11 dni ostala brez ledu in v elementu drsanja se bo razkorak med najboljšima kluboma v državi in ostalimi še dodatno povečal.

Kot prvi so danes javno vsa tekmovanja med 1. in 12. aprilom odpovedali na Košarkarski zvezi. Aktivni tako ostajajo košarkarji Cedevite Olimpije in Krke v ligi Aba. Tudi tukaj grozi, da bodo Rogaška, Šenčur, Helios in Terme Olimia izgubili na uigranosti v primerjavi z Ljubljančani in Novomeščani, ki bodo nadaljevali z nastopi in predvsem treningi.

Še največje težave se pojavljajo v odbojki, kjer bi morali v skladu z mednarodnimi pravilniki domača tekmovanja odigrati do 18. aprila. Nato je čas rezerviran za reprezentance, težave pa bi se pojavile vsaj s tujimi odbojkarji, ki imajo pravico nastopa za svoje izbrane vrste. A tudi Slovenija ima enake težave, saj žensko vrsto prve reprezentančne akcije čakajo že v začetku maja.

"Delamo na tem, da odigramo prvenstva, a termine še usklajujemo. Dogovarjamo se tudi o igranju tekem za tretje mesto v sredo, da se vsaj ta del zaključi. Z moškim finalom bodo težave. Če ekipe ne bodo vadile do 11. aprila, tekme pred 14. aprilom ne moremo igrati, saj potrebujejo vsaj nekaj treninga. Pripravljenih imamo več scenarijev, tudi predčasen konec, s čimer bi obveljali rezultati iz rednega dela, kar bi bilo tik pred končno odločitvijo zelo neprijetno," je povedal generalni sekretar zveze Gregor Humerca.

Brez osnovnih pogojev za vadbo ostajajo tudi vaterpolisti, ki bi morali začeti drugi del prvenstva. A ekipe iz Kopra, Kranja, Kamnika in Ljubljane bodo ostale na suhem. "Nikakor nismo v terminski stiski. Naša težava je voda. Ta je zelo specifična in igralci bodo v 11 dneh brez vode veliko izgubili. Težko opišem, kaj se je zgodilo ob jesenskem zaprtju, a to po tako dolgem premoru niso bili več igralci na enaki ravni. Zdaj nam pred najbolj pomembnimi tekmami grozi, da se bo to ponovilo," pravi Tadej Peranović iz kranjskega Triglava, pred leti eden najboljših slovenskih igralcev.

Mijatović: Gre za pretiran in nepotreben ukrep

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je ob robu kvalifikacijske tekme za SP 2022 na Cipru novinarjem potrdil, da je ukrep zvezo močno presenetil, saj se po njegovi oceni število okužb med športniki zmanjšuje oz. jih ni, zato so zveze v ponedeljek na vlado naslovile poziv, da se dovolijo tekmovanja in treningi ekipam, ki tekmujejo na najvišji ravni nacionalnega prvenstva. "Gre za ljudi, ki živijo od športa. Sam menim, da je ta ukrep pretiran in nepotreben."