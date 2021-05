Heati so bili po živahnem prvem polčasu v ospredju

Miami je po lanskem nastopu v finalu v končnico vstopil z velikimi pričakovanji, sedaj na sobotni matineji skušajo preprečiti, da bi Milwaukee s štirimi zaporednimi zmagami pometel z njimi že v prvem krogu. V prvem počasu je bil njihov met precej bolj natančen kot na zadnjih dveh tekmah in dobili so ga s sedmimi točkami prednosti (64:57).

icon-expand Giannis Antetokounmpo (34) in Goran Dragić (7) FOTO: AP

Srečanje je za domače začel koš Bama Adebaya, za goste Pata Connaughtona, ki je namesto DiVincenza začel v prvi postavi. Med strelce se je hitro vpisal tudi Jimmy Butler, Jrue Holiday je skrbel, da so Bucksi v prvih minutah sledili domačim. Zgodnja trojka Duncana Robinsona je bila morebiten znak, da bodo Heati nekoliko bolj natančni pri svojih metih od daleč. Pri gostih je njihov robustni center Brook Lopez uporabil podajo Holidaya za polaganje, nova trojka, tokrat Trevorja Arize, je Miamij popeljala v vodstvo za štiri točke. Lopez je znova pobiral žoge v napadu in zabil, Milwaukee je že na prejšnjih tekmah vladal pod obema obročema.

Slaba podaja Khrisa Middletona je prinesla protinapad Gorana Dragića, ki je znova začel v prvi peterki, in njegovo polaganje. Prvi zvezdnik Milwaukeja Giannis Antetokounmpo je na klop sedel s prazno statistiko, a so se lahko tolažili, da kljub temu zaostajajo le za štiri točke. Delo je prevzel Holiday, z dolgo dvojko, a je Ariza nemudoma odgovoril s trojko. Delo Brooka pod košem je prevzel Bobby Portis z metom prek glave, a je bil razgreti Ariza znova natančen s črte za tri točke, rezervni center Miamija Dewayne Dedmon pa je prinesel potrebno energijo s skoki v napadu in zabijanjem. Prosta meta Robinsona in dolga dvojka Tylerja Herra sta prednost domačih zvišala na deset točk.

Vrnitev Antetokounmpa je prinesla glasno štetje dvorane, ko je metal proste mete (zadel je enega), saj je čas za met omejen na deset sekund, Grk pa je zelo počasen pri njihovem izvajanju. Prvi zvezdnik gostov je z blokado polaganja Dedmona začel kazati svoje veščine. Gostje, ki jim ni šel met od daleč, so igro preselil bližje košu, P. J. Tucker je žogo položil v obroč. Domača klop je odgovorila z vrnitvijo Adebaya in vstopom Andrea Iguodale. Portis je nato poskusil z metom od daleč in prva trojka gostov je postavila končnih 26:22 za Miami v prvi četrtini.

Drugo četrtino je znova začel koš Adebaya, prvič je zadel Middleton, tudi on je imel precej neopazno prvo četrtino. Trojka Herra je nadaljevala zagon Miamija s črte za tri točke, koš Kendricka Nunna pa je domačim prinesel devet točk naskoka. Gostje so odgovorili z metom prek glave Lopeza in in trojko Jeffa Teaguea. 37-letni Iguodala je pretegnil noge z lepim prodorom do obroča, zadel je tudi Dragić. Lopez je bil z novim polaganjem najboljši strelec Milwaukeeja, Slovenec pa je po prekršku zadel enega od dveh prostih metov. Nunn je v obrambi prestregel žogo, Iguodala to nadgradil s trojko in klop gostov se je odločila za premor.

Ostrostrelec gostov Bryn Forbes je svojo navzočnost oznanil s prvo trojko, Nunn si je izboril pot v raketo in žogo položil v obroč. Naslednji napad je dobil prosta meta in prednost zvišal na enajst točk, a je Forbes znova zadel od daleč in nezadovoljni trener Miamija Erik Spoelstra je vzel z minuto odmora. Ta ni odpravila težav s premehko obrambo, Middleton je zlahka zarezal skoznjo in žogo položil v obroč. Zadel je tudi Nunn z metom s srednje razdalje, Butler pa dodal prosta meta. Bucksi so okrepili igro v napadu, zadel je Portis, nato so z lepim kroženjem žoge našli Forbesa za njegovo novo trojko. Polaganji Butlerja in za njim Adebaya sta ohranjali prednost domačih.

Antetokounmpo je negotov strelski večer nadomestil z lepimi podajami, našel je Holidayja, Butler na drugi strani Adebaya, njegovo zabijanje je dvorano dvignilo na noge. Dodatno jih je razživela trojka Herra, toda od daleč je zadel tudi neumorni Forbes in dobil še prosti met za štiri točke. Koš Butlerja in novo zabijanje Adebayo sta pomenila 11 točk prednosti domačih, znižala sta jo prosta meta Middletona, nato še zabijanje Antetokounmpa. Heati so se v napadu osredotočili na Grka, ki je nad Butlerjem naredil svoj tretji prekršek. Četrtino so zaključili prosti meti Butlerja in nato Holidaya, Miami je prvi polčas končal s sedmimi točkami prednosti (64:57).

