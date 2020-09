Miami kvari načrt Milwaukeeja za povračilni udarec

Najboljše moštvo rednega dela sezone je že v prvem krogu končnice izgubilo uvodno srečanje, a nato gladko odpravilo Orlando. Podobno si želijo tudi za prvo moštvo Floride, še posebej, ker se je vrnil prvi organizator igre Eric Bledsoe. Toda po prvem polčasi so vodili Heati, Goran Dragić pa je bil znova najboljši strelec na igrišču.

Heati so na prvem srečanju uspešno ustavili Giannisa Antetokounmpa (levo), za njihovo zmago je v zadnji četrtini zablestel Jimm Butler.

Srečanje je odprl koš Dragića, nemudoma mu je dodal še trojko in tako kot na prvi tekmi postal začetni dinamo Miamija. Za tri je v drugo zadel tudi Duncan Robinson, Heati so upali, da bo njihova zlata roka imel dober večer. Milwaukee je imel Brooka Lopeza, spretni center je zadel trojki iz obeh kotov, zraven pa se še mastil s črte za proste mete po prekrških Dragića in Bama Adebaya ter prispeval prvih devet točk za Buckse. Slovenec je še naprej polnil koš tekmecev, obrambi pa še nista dosegli ravni iz prve tekme, ko se je bilo treba boriti za vsak zadetek.

Antetokounmpo je po prvih šestih minutah brez zadetega koša sedel na klop, Milwaukee je brez njega imel težave z organizacijo napada. Vse trša obramba Heatov jih je silila k napakam, ob katerih so prejemali lahke koše. Ko je Miami povedel za šest točk, se je trener Mike Budenholzer odločil za minuto odmora. Po njej se je na igrišče vrnil grški zvezdnik in zadel svoj prvi koš, nekaj zgrešenih metov Miamija pa je razblinilo njihovo prednost. Toda Milwaukee si je znova privoščil slabo podajo in dobil nov lahek koš. Napako je nekoliko popravila trojka Georga Hilla, Antetokounmpo pa je z odločnim zabijanjem pokazal, da bo tekma še dolga.

Odlični novinec Tyler Herro je s četrto trojko za Miami nakazal, da bo njihova bera iz globine igrišča morda nekoliko večja, kot je bila na prvem srečanju, Kelly Olynyik je s peto to potrdil. Prvo četrtino je po zgrešenem metu Dragića zaključil protinapad Bucksov, Antetokounmpo je z lepo podajo zaposlil Hilla, ki je žogo neoviran položil v koš in prednost Miamije se je znižala na devet točk (38:29).

Druga četrtina se je začela s tretjo osebno napako Khrisa Middletona, enega najboljših strelcev Milwaukeeja, prvi koš pa je tako kot v prvi četrtini dal Dragić. Mlada koza, kot Dragić pravi Herru, je pokazal znake prihajajoče veličine, ko je lepo preigral eno najboljših obramb v NBA in žogo položil v koš mimo gore v obliki Lopeza. Na drugi strani je Grk začel obrambo Miamija silit k prekrškom, a si jih še nihče ni nabral več kot dva. Bucksi so začeli kazati nekoliko več energije kot Heatsi, zato je trener Erik Spoelstra vzel minuto odmora.

Miamijevo serijo trojk je nadaljeval Jae Crowder, na parket se je po dolgem počitku vrnil Butler in hitro izrabil podajo Iguodale za koš med dvema obrambnima igralcema v črnih dresih. Antetokounmpo je pokazal svojo atletsko moč, ko je zaoral skozo obrambo in žogo silovito porinil skozi obroč. Nato je Butler spretno izrabil njegovo nekoliko preveč odločno branjenje in mu pridelal tretjo osebno napako. Brez njega na igrišču je vajeti prevzel Middleton in začel nizati koše, po trojki Erica Bledosa pa so Bucksi začeli loviti Miami. Z metom za tri je odgovoril Crowder, zadnji napad je imel Milwaukee, Bledsoe je prodrl pod obroč, Dragić ga je ustavil s prekrškom, a je vseeno zadel in dodal prosti met. Miami je tako na odmor odšel s šestimi točkami prednosti (66:60).

Drugi polčas je odprla trojka Duncana, Bledsoe pa je nadaljeval navdahnjeno igro iz druge četrtine, v kateri je dosegel 11 točk. A tudi on ni bil imun na napake, po njegovi izgubljeni žogi v napadu je tri zadel tudi Crowder in Miami je vodil za deset točk. Milwaukeejev je odšel v napad, a je Antetokounmpo po mnenju sodnikov naredil prekršek. Trener Budenholzer je uspešno ugovarjal in svojega zvezdnika rešil četrte osebne napake. Grk pa je za povrh še enkrat več žogo zabil v koš.

Milwaukee je imel ob čvrsti obrambi Miamija nekaj težav z zadevanjem, zato je Antetokounmpo začel orati skozi vrste tekmecev in zabijati. Na drugi strani se je protinapad Heatov končal z nekoliko ostrejšim prekrškom Wesleyja Matthewsa nad Adebayom, Butler pa si je za odrivanje tekmeca prislužil tehnično napako. Bucksi so strnili obrambo in močno otežili delo Miamija, v napadu pa začeli zadevati in po njihovih šestih zaporednih točkah je Spoelstra vzel minuto odmora. Ta ni ustavila naleta, ob napadalni suši Floridčanov pa je njihova prednost skopnela, dobre štiri minute pred koncem četrtine so Bucksi izenačili.

Iguodala s košem in trojka neustrašnega novinca Herra sta prinesli nekaj olajšanja, toda razigrani Middleton in prodori Grka so sivili lase Heatom. Adebayo je s prekrškom v napadu pokazal na težave Miamija pod obročem tekmecev, ki so zaprli dostop do njega. V naslednjem napadu si je veteran Milwaukeeja Kyle Korver prislužil pregrob osebni prekršek, ko je skočil pod noge Iguodale in povzročil zvin njegovega desnega gležnja. Prekinitev je koristila Floridčanom, ki so dobili nekaj predaha ob naletu moštva iz Wisconsina. Zadnji napad je Dragić skušal zaključiti s trojko, a ni šlo, Miami je pred odločilnim delom igre imel štiri točke prednosti (90:86).

