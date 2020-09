Miamijeva prva priložnost, da odpravi Boston

Po štirih tekmah je skupen izid izenačen, 441:441, Heati pa so dosegli več zmag, kljub temu da so Celticsi bolj natančni pri metih za dve in tri ter ulovijo več žog pod obročem. Toda Miami v povprečju vrže šest metov več na tekmo, predvsem zaradi tega, ker tekmece sili k napakam, tako da Boston v povprečju izgubi šestnajst žog, sam pa tako zapravi le dobrih enajst napadov. Kar je še toliko večji dosežek, ker so bile ravno izgubljene žoge ena večjih slabosti Miamija v rednem delu sezone. Poleg tega ima dodatno prestavo za zadnjo četrtino, v kateri je do zdaj proti Bostonu dosegal 131,8 točke na sto napadov, kar je izjemna učinkovitost. Dallas Luke Dončića se je v rednem delu sezone s 115,9 točke na sto napadov vpisal v zgodovino z novim mejnikom za napadalno učinkovitost, Heati so bili proti Bostonu do zdaj stroj za zaključevanje tekem.

Nekaj skrbi za Floridčane je povzročilo boleče levo zapestje Bama Adebaya, toda trener Erik Spoelstra je že včeraj dejal, da bo zagotovo igral, danes ga niso uvrstili na seznam poškodb. Potrebno ni bilo niti slikanje okostja, le dolgo namakanje utrujenega telesa v ledenih kopelih. Izvrstni center je ključni član moštva, še posebej ko Boston na igrišče postavi svojo nizko postavo najboljših pet (Jayson Tatum,Jaylen Brown, Marcus Smart, Kemba Walker in Gordon Hayward), saj takrat vlada pod obročema. "Takrat smo videti zelo nizki," je priznal tudi njihov trener Brad Stevens. Adebayo jim povzroča nenehne težave, doslej pa ni igral samo na zadnji od osmih tekem, s katerimi so v Orlandu zaključili redni del sezone in na kateri je Spoelstra dal priložnost rezervnim igralcem.

Boston v najboljšem primeru čakajo tri srečanja za preživetje. Trener Stevens pravi, da to ni idealen razplet, "toda igrati moraš vsako posebej, cilj je zmagati eno tekmo in si tako pripraviti naslednjo priložnost. Osredotočeni smo samo na petek, na vsak posamezen napad, ne na skupen rezultat." Kar brez dvoma pomeni, da Miami znova čaka trdo delo.