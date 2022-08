Puig: Za Marqueza je ključno testiranje v Misanu

Alberto Puig bi bil lahko, če je verjeti nekaterim medijem z Apeninskega polotoka, kmalu Hondina preteklost. Šef ekipe se v tej sezoni ne more pohvaliti z vrhunskimi rezultati svojih varovancev, ki so vsi po vrsti bili ali so še naprej nekonkurenčni najboljšim.

Alberto Puig bi bil lahko, če je verjeti nekaterim medijem z Apeninskega polotoka, kmalu Hondina preteklost. Šef ekipe se v tej sezoni ne more pohvaliti z vrhunskimi rezultati svojih varovancev, ki so vsi po vrsti bili ali so še naprej nekonkurenčni najboljšim. V povezavi z odhodom Alberta Puiga se pojavlja Davide Brivio. Po nekaterih informacijah naj bi bil prav nekdanji šef Suzukija naslednik Puiga pri Hondi.

"Jasno je, da ne bo naredil sto krogov na dan, a nekaj zaporednih mu utegne uspeti. Naj jih naredi pet, šest in že s tem bomo zadovoljni. Da vidimo, pri čem smo. Testiranja v Misanu so ključna v pripravi na VN Valencie. Tudi če ga na naslednji dirki ne bo, je važno, da opravi testiranja," v pogovoru za italijanski športni časnik dodaja Puig, ki še kako dobro ve, da se z rezultati Pola Espargaroja in Stefana Bradla ne bo ravno proslavil in da se mu s klavrnimi rezultati vse boj trese tudi direktorski sedež ... "Ne bomo iskali opravičila za nove slabše rezultate, tudi če Marca ne bo v Valencii. Zaupamo Polu in Stefanu, saj se vedno bolj prilagajata značilnostim dirkalnika, toda tega še ne kažeta na dirkah," umirja Puig, ki vendarle verjame na prisotnost Marca Marqueza v Valencii. "Bilo bi naravnost sijajno. Čutim Marca, je zelo motiviran in komaj čaka na povratek. A se tudi sam zaveda, da je v preteklosti preveč hitel s povratkom in za to plačal visoko ceno," opominja Alberto Puig.