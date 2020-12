Mladci iz Miamija presenetili ob zmagi nad Torontom

Druga pripravljalna tekma podprvakov minule sezone ni dala odgovorov, kakšna bo postava Miamija v sredo, kot bodo v Orlandu začeli proti tamkajšnjim Magicom začeli novo sezono. Prej obratno, odlična igra mladih igralcev za zmago 117:105 je še razširila nabor, prvič je na igrišče stopil tudi slovenski veteran Goran Dragić.

icon-expand Goran Dragić (desno) je po dobrih dveh mesecih pokazal, da je po poškodbi v finalu minule sezone nared za igro. FOTO: AP

Na pripravljalnih tekmah rezultat skoraj ni pomemben, čeprav visoko motivirani vrhunski športniki neradi izgubijo partijo domin, kaj šele igro, za katero so dobro plačani. Zmaga v gosteh pri Raptorsih je zato dodatna spodbuda pred začetkom sezone, še posebej, ker je bila rezultat precej boljše predstave na parketu kot ponedeljkov uvod z New Orleansom. Tokrat je bilo v igri več ritma, akcije so potekal bolj gladko, boljša je bila tudi obramba, čeprav še zdaleč ne na ravni redne tekme. Prav tako ni bila resnična generalka za sredo, saj trener Erik Spoelstra znova ni vpoklical prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, ki sploh ni pripotoval v Tampo. Hkrati je močno premešal prvo peterko ter predvsem preizkušal nove kombinacije na parketu, srečanje pa je verjetno odločilo, koga bodo danes odslovili. Tokrat je na igrišče stopil tudi Dragić, v igro je prišel v zadnjem delu prve četrtine, kar je morda napoved, da bo slovenski veteran nadaljeval svojo vlogo iz rednega dela prejšnje sezone, ko je v igro prihajal s klopi in vodil drugi napad Miamija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spoelstra po odhodu Jaea Crowderja še išče igralca, ki bo na krilu Bamu Adebayu (13 točk, 4 podaje, 9 skokov) pomagal zapirati prostor pod obročem, tokrat je priložnost v prvi postavi dal KZ Okpali. Ta jo je odlično izrabil, srečanje je odprl z metom za tri, nato pa samo v prvi četrtini nanizal enajst točk. Na koncu je bil s 24 točkami najboljši strelec ekipe (dodal jim je 5 skokov in 2 podaji), nekajkrat je dobro zaigral tudi v obrambi, kjer je med drugim kratil večer tudi organizatorju igre pri Torontu Fredu VanVleetu(7 točk, 7 podaj, 7:0 met za tri). Navdušil je tudi novinec z letošnjega nabora Precious Achiuwa, atletski Nigerijec ki prav tako igra na mestu krilnega cengtra je s 13 točkami in 15 skoki dosegel dvojni dvojček, predvsem pa pokazal, da se bo lahko hitro vključil v igro moštva. Maurice Harkless (3 točke, 2 podaji, 3 skoki), ki naj bi prevzel naloge Crowderja, je imel znova ne najbolj obetaven večer, znova težave z osebnimi napakami, pet jih je zbral v samo 17 minutah, skupno na dveh srečanjih enajst v 31 minutah igre. Za zdaj se zdi, da še ne najde pravega ritma.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pot v moštvo si je najbrž utrl Max Strus, 24-letni branilec, ki je svojo NBA kariero lani začel v vrstah Chicaga prav proti Miamiju, nato pa zaradi poškodbe ni več igral. Proti na Florido preseljenim Kanadčanom je dosegel 22 točk in tako kot Okpala zadel šest trojk s kar 75-odstotnim metom od daleč. Kar verjetno pomeni, da bo dobil zadnje še preostalo mesto v moštvu, potem ko mora to danes izločiti vsaj enega igralca, da ne bo doseglo omejitve 15 rednih igralcev in dveh s pogodbo za igranje v NBA in pripravljalni G-ligi (trenutno jih imajo 18). Dragić je prvič stopil na igrišče pet minut pred koncem prve četrtine, skupaj z veteranom Andreem Igoudalo in novincem Achiuwo. Z njim sta se dobro ujela, mladenič je lepe podaje nad obroč učinkovito zabijal v koš. Miamijevi komentatorji so nemudoma spomnili na Dragićev trdoživ poskus, da kljub poškodbi nastopi v šesti tekmi finala in skuša moštvu pomagati do naslova prvaka. Zadnje dni so na plano prišle tudi zgodbe, kako so ga je težave s pretrgano tetivo v stopalnem loku leve noge potrle, da se je v Orlandu zaprl v sobo, šele prigovarjanje Butlerja mu je pomagalo premagati težke trenutke. Proti Torontu je z nekaj lepimi akcijami pokazal, da je še vedno odličen organizator igre, šestim točkam je dodal osem podaj, največ v moštvu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke



Brušenje do srede Spoelstra ima še štiri dni priprav za brušenje moštva, pravo podobo bomo videli v četrtek ob 1.00 po slovenskem času, ko se bodo vrnili v Orlando in proti Magicom odprli sezono. Giannis Antetokounmpoje s podaljšanjem pogodbe v Milwaukeeju podrl številne načrte o vabljenju superzvezdnika v nov klub, med najbolj zagretimi snubci so bili tudi v Miamiju, zaradi česar so posredno ostali brez Crowderja. Ob na novo premešanih kartah in dejstvu, da je bilo že sedanje moštvo sposobno priti vse do velikega finala NBA, so lahko potrpežljivi ob iskanju še enega zvezdnika, ki bi se pridružil Butlerju in Adebayu. Še posebej, če bo sezona potrdila, da Tyler Herro(nocoj 10 točk) hitro zori v vrhunskega igralca, bo Okpala redno igral na visoki ravni, Achiuwa pa skozi Miamijevo šolo trdega dela dokazoval, da ima klub izjemen sistem za iskanje in oblikovanje mladih nebrušenih diamantov. Poleg tega imajo drugega najboljšega novinca prejšnje sezone, Kendricka Nunna. Ta ima sicer nekoliko težav, če se bo izvil iz njih in znova igral na ravni pred pandemijo, bodo imeli v klubu sladke težave kako razdeliti minute za največji učinek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke