Mladi Raptorsi napovedujejo zanimivo zimo na severu

Raptorsem pred začetkom sezone niso pripisovali posebnega vpliva na razplet v vrhu vzhodne konference, še posebej, ker so jo začeli brez Pascala Siakama, edinega igralca z maksimalno pogodbo. Toda trener Nick Nurse je žogo v roke potisnil ne samo mladim igralcem, ampak novincem v ligi. Krilo Scottie Barnes ga je nagradil z odlično igro (18,1 točke na tekmo ob več kot 55-odstotnem metu), v kateri ni veliko začetniških napak. S klopi prihaja Dalano Banton, sloki, hitri organizator igre, ki spominja na Shauna Livingstona, s svojimi dolgimi rokami lahko po prodoru žogo potisne v koš tudi iz najbolj nemogočih položajev.

Lepilo celotne ekipe je Fred VanVleet, organizator igre je po odhodu Kyleja Lowryja in ob Siakamu na klopi prevzel vlogo vodje na parketu. Po nekoliko zadržanem začetku se je njegova igra razplamtela, če bo izboljšal še met za tri točke (začel je s 35 odstotki, najnižje v karieri), lahko začne trkati tudi na vrata tekme zvezdnikov. OG Anunoby in Gary Trent mlajši sta strelska motorja moštva in neutrudna v obrambi. Ko se vrneta še Siakam in krilo Yuta Watanabe, bo imel Nurse širok nabor igralcev. Statistične analize kažejo, da se napadalna učinkovitost moštev v povprečju stabilizira po približno trinajstih tekmah, tako da naj bi sredi meseca že imeli bolj realni sliko, kako dobre so obrambe in kako natančni napadi.

To bo umerilo tudi resnično vrednost obrambe Clevelenada, ki je sedaj med desetimi najboljšimi v ligi. Nocojšnji tekmeci Toronta imajo trdno zasedbo pod obročem, kjer tretji izbor letošnjega nabora Evan Mobley igra odlično (njegovo povprečje je 13,3 točke, 8,2 skoka, 1,3 blokade na tekmo), dobro delo opravlja tudi center Jarrett Allen (14,4 točke, 10,7 skoka, 1,1 blokade). Pred njima se razcveta "Sexland", branilca Collin Sexton (17,7 točke na tekmo) in Darius Garland (14,6 točke na tekmo) nadaljujeta svojo uigranost iz prejšnje sezone, celo zahajajoči zvezdnik Kevin Love je znova našel veselje do igre in Cavaliersi so vse bolj zanimivo moštvo in ne le hrana za košarkarske topove.