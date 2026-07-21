Mladi slovenski košarkarji na vrhu Evrope: strastni in borbeni

Mlada reprezentanca Slovenije je po osmih letih in pol ponovila vajo iz Istanbula, premagala je reprezentanco Srbije in Stožice so bile polne, prva tako kot slovenski ponos, mlado reprezentanco namreč odlikujejo pogum, povezanost in mojstrske poteze. Zakaj je to tako pomebno - ker bodo ravno ti mladi fantje postali okostje slovenske reprezentance z Luko Dončičem na čelu. Ne gre namreč pozabiti, da bo tudi v Sloveniji čez tri leta potekalo evropsko košarkarsko prvenstvo in takrat bodo seveda Slovenke in Slovenci v pričakovanju novega športnega uspeha. Ali če uporabimo besede Marka Miliča, prvega Slovenca, ki je zaigral v NBA - delajo kakšne napake več, ampak so pa veliko bolj strastni, pa borbeni, in skupaj držijo, to je njihova glavna odlika.