Mnogi olimpijci ne morejo preživeti, zato uporabljajo OnlyFans

OGLAS

Čeprav olimpijske igre, največji športni dogodek na svetu, prinašajo milijarde evrov iz prodaje televizijskih pravic, vstopnic in sponzorstev, so številni športniki prepuščeni sami sebi, ko gre za zagotavljanje osnovnih potrebščin. Nič drugače ni tudi v Sloveniji. Olimpijci so pogosto ob vsakodnevnem treniranju, številnih tekmovanjih in vsem, kar pride zraven, tudi zaposleni. Nosilka zlate medalje z letošnjih (in preteklih v Tokiju) olimpijskih igrah Janja Garmbret je tako zaposlena v slovenski vojski, zlata judoistka Andreja Leški je zaposlena na ministrstvu za obrambo (prav tako pa je vojakinja), srebrni Toni Vodišek pa je zaposlen v slovenski policiji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mednarodni olimpijski komite (MOK) ni izrazil zaskrbljenosti glede te problematike. Na vprašanje, ki ga je postavila novinarska agencija AP o tem, da se nekateri športniki zatekajo k platformi OnlyFans, je predstavnik MOK Mark Adams odgovoril: 'Domnevam, da imajo športniki, kot vsi državljani, pravico početi, kar lahko.'

Uradni govorec za Mednarodni olimpijski komite Mark Adams FOTO: AP icon-expand

Te platforme se poslužuje tudi nosilec bronaste medalje iz letošnjih olimpijskih iger, skakalec v vodo, Jack Laugher, ki je zaradi pomanjkanja sponzorstev in naraščajočih stroškov eden izmed mnogih olimpijcev, ki uporabljajo to kontroverzno platformo. S tem je poskušal na ta način financirati svojo pot na olimpijske igre – ali pa preprosto preživeti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po tem, ko je leta 2021 na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil medaljo, je Laugher dejal, da je čakal na financiranje, ki pa nikoli ni prišlo. Za naročnino v vrednosti 10 evrov na mesec objavlja 'napol gole' fotografije svojega telesa. Njegova nedavna objava z olimpijskih iger je prejela več kot 1.400 všečkov."Zame je to bilo pravo življenjsko odrešenje," je dejal, preden ga je sredi intervjuja prekinil britanski uradnik, kar je samo še poudarilo občutljivost te teme.

Laugher (desno) je osvojil bron na igrah v Parizu skupaj z Anthonyjem Hardingom (levo). FOTO: AP icon-expand

Laugher in drugi, kot so novozelandski veslač Robbie Manson, kanadska skakalka s palico Alysha Newman, nemški skakalec v vodo Timo Barthel, mehiški skakalec v vodo Diego Belleza Isaias ter prvi odprto homoseksualni olimpijski prvak Matthew Mitcham iz Avstralije, so na platformi OnlyFans našli finančno stabilnost, ki jim je niso zagotovili drugi viri financiranja.

OnlyFans ima več kot dva milijona 'ustvarjalcev vsebin', večina teh se ukvarja s pornografskimi vsebinami. FOTO: Dreamstime icon-expand

Mitcham, ki mu ni uspelo pridobiti sponzorjev, je začel objavljati fotografije na OnlyFans, vključno s polgolimi posnetki, in zaslužil trikrat več kot prej kot vrhunski športnik. "Telo je izjemno dragoceno blago, za katerega so ljudje pripravljeni plačati, da ga vidijo. Privilegij je videti telo, v katerega je vsak dan, šest dni v tednu, vloženih šest ur dela, da doseže Adonisov videz," je dejal Mitcham, ki se opisuje kot "milejša različica seksualnega delavca."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Manson pa pravi, da je OnlyFans pomagal pri izboljšanju njegovih športnih dosežkov. Njegova vsebina vključuje 'zapeljujoče posnetke', vendar brez pornografskih vsebin."Moja vsebina je gola ali delno gola. Trudim se, da je umetniška, zabavna in da se ne jemljem preveč resno. To je nekaj, kar sem poskušal ohraniti tudi v svojem pristopu do veslanja ... Ta pristop mi je pomagal doseči najboljši osebni rezultat na olimpijskih igrah," je povedal za ameriški AP.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Medtem ko nekateri športniki ne vidijo svojega početja kot seksualno delo, pa je nemški skakalec v vodo Bartel to povedal bolj neposredno: "V športu nosiš samo kopalke, zato si že skoraj gol."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Global Athlete, organizacija, ki jo vodijo športniki in se ukvarja z reševanjem neenakosti v športu, je ostro kritizirala katastrofalno stanje financiranja olimpijcev."Celoten model financiranja olimpijskega športa je 'polomljen'. MOK zdaj ustvarja več kot 1,5 milijarde evrov prihodkov letno, a še vedno ne želi plačati športnikom, ki na njih nastopajo," je dejal Rob Koehler, generalni direktor organizacije Global Athlete. Kritiziral je MOK, ker športnike sili, da se odpovejo pravicam do osebnih sponzorstev (angl. 'image rights').

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Večina športnikov komaj plačuje najemnino, medtem ko imajo zaposleni v MOK, nacionalnih olimpijskih komitejih in nacionalnih zvezah, ki nadzorujejo šport, plače v šestmestnih številkah. Vsi služijo na račun športnikov. Na nek način je to podobno modernemu suženjstvu," je dejal Koehler. Medtem ko lahko zvezdniki, kot sta Michael Phelps in Simone Biles, zaslužijo milijone, se večina športnikov bori, da pokrije stroške tekmovanja na svetovni ravni.

Rob Koehler je bil nekoč direktor anti dopinške agencije (WADA). FOTO: AP icon-expand

Ti stroški vključujejo trenerje, fizioterapijo in opremo, ki lahko stanejo na tisoče dolarjev mesečno, pa tudi osnovne življenjske stroške. Nekatere reprezentance financirajo treninge, športniki pa sami krijejo zdravstvene stroške in dnevne izdatke. V drugih reprezentancah športniki plačujejo vse sami. Olimpijski športniki običajno dobijo le eno ali dve vstopnici za prijatelje in družino, zato morajo plačati za dodatne vstopnice, da lahko njihovi najbližji prisostvujejo njihovim tekmam.

"MOK poskuša prepričati te športnike, da se jim bo življenje po tem, ko postanejo olimpijci, bistveno spremenilo – a to ne bi moglo biti dlje od resnice. Dejstvo je, da večina športnikov po koncu kariere ostane v dolgovih, se sooča z depresijo in nima jasne poti do zaposlitve," je dejal Koehler.

Skakalka s palico Alysha Newman je z denarjem, ki ga je zaslužila na OnlyFans, kupila več nepremičnin in si ustvarila prihranke. "Vedno me je motilo, da amaterski športniki nikoli ne morejo zaslužiti veliko denarja," je dejala. "Tu so prišle do izraza moje podjetniške sposobnosti."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Adams, predstavnik MOK-a, je na četrtkovi tiskovni konferenci dejal, da ni bil seznanjen s tem trendom in je zavrnil zaskrbljenost glede tega vprašanja. V izjavi Izvršnega odbora MOK-a piše, da MOK razdeli 90 % svojih prihodkov za "razvoj športa in športnikov," vendar brez dodatnih podrobnosti.

"OnlyFans jim pomaga kriti stroške treningov in življenjskih potrebščin ter jim nudi orodja za uspeh tako na športnih prizoriščih kot zunaj njih," so sporočili predstavniki platforme, ki je vodilna v svetu 'ekskluzivne pornografije', še zdaleč pa ni edina.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Izpostavili so tudi druge 'izjemno talentirane športnike na OnlyFans, ki se letos niso uspeli kvalificirati za Pariz,' vključno z britanskimi skakalci v vodo Matthewom Dixonom, Danielom Goodfellowom in Mattyjem Leejem, ter britansko hitrostno drsalko Elise Christie in španskim sabljačem Yulenom Pereiro.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Športniki na OnlyFans pravijo, da so se morali spoprijeti s družbenim stigmatiziranjem. Nekateri so povedali, da so jih ljudje spraševali, ali so zdaj porno zvezde, in profil enega od skakalcev celo navaja: "Sem skakalec za skakalno ekipo Velike Britanije, ne porno zvezda." Vendar pa so drugi, kot Mitcham, odkrito govorili o svojih izkušnjah."Nekateri ljudje obsojajo seksualno delo. Pravijo, da je to sramotno," je dejal Mitcham. "Ampak to, kar počnem jaz, je zelo blaga različica seksualnega dela, kot lahka majoneza ... prodajam več vznemirjenja kot same vsebine."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mehiški skakalec v vodo Diego Balleza Isaias pa pravi, da ga je ta izkušnja pustila obupanega. Pridružil se je OnlyFans leta 2023, da bi si zagotovil pot na olimpijske igre in podpiral svojo družino, a ko mu ni uspelo, je načrtoval zaprtje računa."Trdno verjamem, da noben športnik tega ne počne, ker bi mu bilo všeč," je dejal. "Vedno je to zato, ker potrebuješ."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Francoski skakalec s palico Anthony Ammirati je nepričakovano postal slaven, ko je s penisom med kvalifikacijskim skokom zadel palico. Po poročanju TMZ in drugih medijev mu je nato spletna stran za odrasle ponudila šestmestni znesek, da bi predstavil svoje 'bogastvo'.

Anthony Ammirati FOTO: Omrežje X icon-expand