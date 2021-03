Množični protesti v podporo Maradoni

V sredo so na ulicah Buenos Airesa potekali množični protesti, stotine Argentincev je zahtevalo "pravico" za pokojnega argentinskega nogometaša Diega Armanda Maradono. Organizatorji protestov so različne navijaške skupine, ki so pod geslom "pravica za Diega, ki ni umrl, ubili so ga" kampanjo širile na družbenih omrežjih.

Diego Armando Maradona je umrl 25. novembra lani, argentinsko sodstvo pa preiskuje morebitne kršitve njegove oskrbe po operaciji možganov na začetku istega meseca. 60-letni nekdanji argentinski virtuoz, ki je za mnoge najboljši nogometaš vseh časov, je umrl zaradi srčnega zastoja v hiši v Buenos Airesu, kjer je živel med okrevanjem. Preiskovalci še vedno preiskujejo zdravljenje nogometaša, da bi ugotovili morebitne nepravilnosti. Poleg tega se govori tudi o vložitvi obtožnice za skupino zdravnikov, ki so Maradono zdravili. Namigovanja o nepravilnostih v postopku zdravljenja so se sprožila po objavi dokumentarnega filma, ki je razkril vrsto zvočnih posnetkov domnevnih telefonskih klicev med zdravniki in Maradonovim osebjem.

Na stotine Argentincev je v sredo na protestih zahtevalo pravico za pokojnega Maradono.Ta se jev življenju boril z odvisnostjo od alkohola in kokaina, v zadnjem obdobju življenja pa trpel zaradi bolezni jeter, ledvic ter srca in ožilja. Abel Chorolque, 44-letni voznik taksija, je dejal: "Maradona je prepuščen smrti, ni pošteno, da človek, kot je on, ki nam je toliko dal, tako konča."

