Moči meri prihodnost NBA, Dončić proti Antetokounmpu

Slovenec v vrstah Dallasa se je po omahljivem začetku zaradi preslabe začetne forme že povzpel do igralca tedna v zahodni konferenci. Tako uresničuje napovedi, da bi lahko postal najmlajši dobitnik naslova najboljšega v rednem delu sezone. Še posebej ker je precej izboljšal svojo igro v obrambi. "Luka je zmagovalec. Razume, da je obramba izjemno pomembna, če želiš biti dosledno zmagovalno moštvo. Strelska forma je nestanovitna, obramba pa te ponese naprej," je trener Mavericksov Rick Carlisle pohvalil mladeniča. Ta je torišče Dallasove igre, trenutno noben igralec v NBA nima žoge pogosteje v rokah, njegova zmožnost, da se poigra z vsako obrambno postavitvijo, pa meša štrene nasprotnim trenerjem. Bucksi so to občutili v prejšnji sezoni, ko jim je v drugem srečanju nasul 36 točk, ob tem dodal še skoraj osupljivih 19 podaj in zraven nanizal 14 skokov (na prvem zaradi poškodbe gležnja ni igral).

Dallas je v Milwaukeeju še vedno brez peterice igralcev, ki so v karanteni, zato pa se je vrnil drugi zvezdnik moštva Kristaps Porzingis. Nastop Latvijca je bil na popoldanskem spisku poškodovanih označen kot verjeten, nekaj težav ima z blažjim zvinom levega gležnja. V prvem nastopu sezone proti Charlotte je v 21 minutah dosegel 16 točk in zadel štiri trojke. "Tekmo vidim kot veliki uspeh, igral je več kot dvajset minut, nekoliko je še iz ritma in forme. S svojo višino je naredil nekaj koristnih stvari okoli obroča," je bil Carlisle zadovoljen s prvim nastopom Porzingisa, ki je po koncu prejšnje sezone moral na operacijo meniskusa v desnem kolenu. Trener Mavericksov pravi, da bo potrebne nekaj potrpežljivosti, preden bo latvijski samorog obrusil vso rjo dolgega neigranja. "Ne bo se kar čez noč vrnil k svoji prejšnji igri in prejšnjemu ritmu," je opozoril, a dodal, da sta skupaj z Dončićem izjemno nevaren par, "oba lahko igrata pod obročem in z meti od daleč raztegneta obrambo (tekmecev)."

Toda tokrat se soočajo "z absolutno pošastjo", kot je Carlisle označil Antetokounmpa, dvakrat zapored najboljšega igralca NBA. Grk je željan dokazovanja, s podaljšanjem pogodbe je pokazal, da si želi naslov prvaka prinesti v Milwaukee, klub pa se je za nov naskok okrepil še z zanesljivim organizatorjem igre, Jruejem Holidayem. "Vedel sem, da je zelo dober, toda vsak dan, ko igram z njim, ugotavljam, kako dober značaj ima, kako dober soigralec je, kako je boljši, kot sem si mislil," ga je pohvalil Antetokounmpo. Holiday je na spisku poškodovanih, ima lažji zvin desnega gležnja, a njegov nastop ni ogrožen. To pomeni, da se bo najboljše moštvo rednega dela lanske sezone v polni moči zgrnilo nad zdesetkani Dallas. Tako bolj diši po četrti zaporedni zmagi Bucksov kot po peti zaporedni Mavericksov. A v športu Davidi velikokrat premagajo Goljate. V Dallasu morajo stisniti zobe, ko čakajo, da se bodo Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, Maxi Kleber in Dwight Powellvrnili iz karantene, za zdaj še ni čisto jasno, kdaj bo to. "Naslednjih deset do štirinajst dni bo velik izziv za nas, a smo močna skupina, ki se tega veseli," je Carlisle filozofsko sprejel karte, ki jih deli pandemija covida-19. Pozingis pa je pred tekmo dodal: "Ostanimo pozitivni, na testu negativni."