Mohorič po grdem padcu v bolnišnici, pri trku mu je počilo kolo

Slovenec, ki mu je pri trku počilo kolo, je bil vidno šokiran. Sprva so mu pripravili novo kolo, a se nanj ni mogel usesti. Kasneje so ga oskrbeli in ga na nosilih naložili v reševalno vozilo in ga odpeljali v bolnišnico. Ves čas je bil Podbličan pri zavesti.

26-letni Mohorič je v mladinskih kategorijah osvojil naslova svetovnega prvaka (2012 in 2013), zmagal je na etapah dirke po Španiji in Italiji. Je eden najboljših kolesarjev v spustih, njegov "izum" je tudi poseben aerodinamični položaj, ko je sedel na okviru kolesa namesto na sedežu, to pa je od začetka aprila prepovedano.