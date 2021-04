Mojstri obrambe nameravajo znova zadušiti napad Mavericksov

"Nisem pozoren, kdo me pokriva, igram svojo igro, včasih bolje, včasih slabše," je Dončić po februarskem porazu na vzhodni obali zavrnil vprašanja, ali je za njegovih sedem izgubljenih žog in zanj skromnih 19 točk posledica trdovratne obrambe Bena Simmonsa, ki je že na polovici igrišča začel oteževati igro. Simmons se z Rudyjem Gobertom daje za naslov obrambnega igralca leta, visoki in atletski Sixers pa lahko enako učinkovito pazi na igralce na vseh položajih in do konca tekem izprazni njihove baterije. Ob strani mu stoji druga najboljša obramba v ligi, Joel Embiid, Dwight Howard in Matisse Thybulle so visok in trden zid. A tudi Simmons ni nepremagljiv, Jaylen Brown je Sixersom nasul 42 točk, Bradley Beal je napadalno eksplodiral s 60 točkami. Najboljši igralci se ne zmenijo za tekmece, verjamejo v nabor svojih veščin in napadajo tudi proti najboljšim mojstrom obrambe. In Dončić je zagotovo v tem klubu.

Njegova dobra igra (povprečje je 28,5 točke, 8,7 podaje, 8,1 skoka na tekmo) je oživila razmišljanja, da sodi v širši krog za nagrado najboljšega igralca sezone. Pred njenim začetkom je bil celo favorit zanjo, toda slabši začetek Dallasa je precej oklestil možnosti. Po poškodbah nekaterih zvezdnikov je trenutno favorit zanjo Nikola Jokić iz Denverja, za petami mu sledi Embiid. Možnosti slednjega je zasenčila odsotnost z desetih tekem ob poškodbi levega kolena, a to ni omajalo samozavesti Kamerunca. "Ko gre za MVP, sem še vedno v igri. Ko sem na parketu, se mi zdi, da sem najboljši vso sezono, igram svojo igro, s pomočjo soigralcev prevladujemo, trenerji so me postavili v pravi položaj za uspeh," je prepričan. Drži, da je trener Doc Rivers talent, zbran v Pensilvaniji, dokončno zbrusil v neusmiljeno učinkovito moštvo na obeh straneh igrišča.

Nekaj spodbude za Dallas prinaša morebiten prvi nastop J. J. Redicka, glavne pridobitve prestopnega roka, ki pa že tedne ne igra. V soboto je vadil z moštvom, na seznamu poškodb pa je napredoval do oznake vprašljiv. "Ahilova tetiva in peta sta še vedno vneta. Sedaj to prenašam, prvič sem ju preizkusil na treningu in šlo je res dobro. Videli bomo, kako se bom počutil. Resnično sem nemiren in nestrpen, da zaigram," je 36-letni veteran napovedal, da si želi tekmovati. Njegov 42-odstotni met za tri točke je dovolj velika grožnja za tekmece, da bodo morali nekoliko preusmeriti obrambe in olajšati delo Dončiću ter Porzingisu. Ali bo slednji sploh nastopil, bomo bržčas izvedeli tik pred tekmo. Po navadi je počival kolena, ko so igrali drugi večer zapored. Toda po porazu v Houstonu je vseeno nastopil proti Milwaukeeju. Sinočnji udarec v boju za končnico proti San Antoniu je nekoliko ublažil Miami, ki je v gosteh porazil Portland, s katerim se Dallas daje za šesto mesto v vzhodni konferenci.