Nepozabni trenutki slavja Messija in njegovih rojakov

Enega najbolj dramatičnih finalov svetovnih nogometnih prvenstev si svet ne bo zapomnil samo po rezultatski drami med Argentino in Francijo, ampak bo nepozabnih ostalo še kar nekaj trenutkov poleg dogajanja na samem igrišču. Nekaj smo jih zbrali tudi mi: nežni trenutki Lionela Messija z družino, divji objem njegove matere, objokani argentinski selektor, čustveni komentator, trenutek zmage na 10.000 metrih in nori prizori z ulic.

Začnimo seveda v Buenos Airesu, ki bo večno pomnil to decembrsko nedeljo. Pod znameniti obelisk se je zgrnila nepregledna množica ljudi, ki jo najbolje prikažejo zračni posnetki. Navijači so ulice dobesedno preplavili, polni so bili vsi kotički, tudi taki povsem nepredstavljivi. Splezali so denimo na streho gasilskega vozila, ki se skuša prebiti mimo ljudi, pa na drogove ulične razsvetljave, obcestne table in celo na semaforje.

Argentina ima poleg pokojnega Diega Armanda Maradone še enega nogometnega boga. Lionel Messi, tvorec argentinske nogometne pravljice, se je vpisal med nesmrtne velikane športa. Za razliko od marsikoga pa njega ob veliki zmagi niso oblili potoki solza, med slavjem mu je na obrazu igral širok nasmešek. Na slavnostnem odru se mu je pozneje pridružila tudi družina in gledalci so se raznežili ob pogledu na njegove tri sinove, ki so držali pokal in Leovo srčno izbranko Antonello, ki se mu je stisnila v naročje.

Šov pa je ukradla njegova mati Celia, ki ga je presenetila že na zelenici, ko je pritekla od zadaj in se mu divje vrgla v objem.

Zlomil pa se je argentinski selektor Lionel Scaloni. Ko je praktično celotna klop ob zadnji enajstmetrovki planila na igrišče, se on sploh ni premaknil. Nekaj časa je komaj zadrževal solze, nazadnje pa si je z rokami pokril obraz in zajokal kot otrok, preden mu je v objem planil eden od igralcev. Solz ni skrival niti na novinarski konferenci in v izjavah pred kamerami po tekmi.

Svet je obkrožil tudi posnetek v Argentini rojenega ameriškega športnega komentatorja Andresa Cantorja, ki si ga bodo njegovi rojaki vsekakor vrteli še leta. Prevod v slovenščino tokrat niti ni potreben, komentator govori univerzalni jezik, jezik čustev.

Niso pa slavili samo Argentinci na Zemlji, pač pa tudi na nebu. Potniki na krovu letala A330 letalske družbe Aerolineas Argentinas na poletu iz Madrida v Buenos Aires so zmago dočakali na 10.000 metrih in po zadnjem strelu na gol so v zraku skočili v zrak.