Morant in Dončić znova merita moči na čelu svojih moštev

V Dallasu so dva dneva premora izrabili za prvi trening celotnega moštva v novem letu. Pred so to preprečevale izbruh pandemije in poškodbe posameznih igralcev, tokrat manjka samo Sterling Brown, ki ima težave z levim stopalom. Vadil je tudi Dončić, "opravil je celoten trening, šlo mu je odlično, bil je dobro razpoložen," je sporočil trener Jason Kidd. Slovenec je v zadnji četrtini četrtkovega poraza proti Phoenixu odigral le osem minut, potem ko si je ob koncu tretje četrtine ob padcu poškodoval vrat. Masaža in parna savna so očitno pomagale, tako da je v soboto že pridno vadil. "Za nami je dober dan, zbrali smo se vsi in imeli dober trening. Vsi smo bili zelo tekmovalni," je razpoloženje opisal Maxi Kleber. Nemec je poudaril, da kljub seriji zmag ostajajo prizemljeni, "sezona je še dolga, ni še čas za proslavljanje. Po počasnem začetku smo nanizali nekaj uspehov, a moramo razvozlati še veliko stvari."



Memphis je izrinil Utah s tretjega mesta v zahodni konferenci, hkrati so pred zgodovinskim dosežkom, da prvič osvojijo njen Jugozahodni oddelek. Odkar so tega oblikovali v sezoni 2004-2005, sta v njem vladala San Antonio in Dallas, potem je prišlo obdobje Houstona z Jamesom Hardnom. Tokrat imajo Grizzliesi šest zmag prednosti pred Mavericksi in razigranega Ja Moranta, Spursi in Rocketsi so pri dnu lestvice sredi prenove, nič bolje ne gre niti Pelicansom. Do konca sezona je sicer še veliko tekem, pomembno je tudi nocojšnje merjenje moči, saj si lahko Dallas z zmago zagotovi prednost ob morebitnem izenačenem izkupičku zmag in porazov. Čeprav prvo mesto v oddelku lige ni nekaj, kar bi razvnelo igralce, pa je lahko dodatna motivacija na tekmah z neposrednimi tekmeci. Še posebej, ker pri Memphisu manjkajo Dillon Brooks (zvin levega gležnja), Kyle Anderson, Tyus Jones in Desmond Bane (trojica je v karanteni).



Na zadnjem soočenju pred dobrim tednom so Mavericksi počakali, da je Grizzliesom zmanjkalo sape, saj so igrali četrto tekmo v petih dneh. Tokrat sta obe ekipi spočiti, tako da lahko pričakujemo trk dveh povsem različnih slogov košarke, hitrih prenosov žoge Memphisa in dallaškega počasnega drobljenja tekmecev na njihovi polovici. Mavericksi bodo morali paziti na žogo, še posebej po četrtkovi tekmi, ko sta jo Dončić (osemkrat) in Jalen Brunson (šestkrat) obilno zapravljala. "Zaradi tega nas ne grabi panika, toda ko branilca izgubita 14 žog, je težko zmagati. Fanta to dobro vesta," je Kidd to videl kot izjemo od te sezono sicer skrbnega moštva. Mavericksi morajo predvsem umiriti igro, znova pa bo pozornost zbujal dvoboj dveh izjemnih mladih zvezdnikov, Dončića, ki se otresa slabega meta od daleč, in Morana, ki v svoji tretji sezoni z atletskimi prodori spravlja v obup obrambe tekmecev.