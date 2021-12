'Morilca' Netsov sta kriva za peti zaporedni domači poraz Mavericksov

Avstralec, ki je Sloveniji lastnoročno preprečil, da bi se okitila z bronasto olimpijsko medaljo, tokrat ni imel briljantnega večera (10 točk, 2 podaji, 4 skoki). Zadel je le dva meta od osmih izza črte za tri točke, a je drugega vrgel v najboljšem trenutku za goste iz New Yorka. Tudi Kevin Durant (24 točk, 3 podaje, 7 skokov, ukradena žoga, blokada) in James Harden (23 točk, 12 podaj, 9 skokov, blokada) sta v svojih bogatih karierah že imela lepše večere. Toda košarkarska morilca, kot sta ju poimenovala komentatorja na televizijski mreži TNT, sta se v zadnji četrtini razživela in izničila prizadevanja Dallasa, ki je vodil vse do zadnjih sedem minut tekme. Met Mavericksov je ob koncu povsem zamrznil – v zadnjem delu srečanja so iz igre zadeli le trikrat v kar šestnajstih poskusih. Na koncu so tako zmogli le 40-odstoten met iz igre, za kar je bilo znova krivo obupno metanje za tri točke, zadeli so komaj v 9 od kar 46 poskusov. " Ne vem, kaj naj si mislim, saj so bili nebranjeni meti. Imeli smo odprt pogled na koš. Ne vem, " Slovenec ni našel pojasnila za številne neuspele poskuse.

Dončić (28 točk, 9 podaj, 6 skokov) je bil sicer najboljši strelec tekme, a je večino dela opravil v prvem polčasu, ko je dosegel 18 točk in 6 podaj. Kristaps Porzingis (17 točk, 5 podaj, 12 skokov, ukradena žoga, blokada) je menil, da so začeli z dobro energijo na obeh straneh igrišča, a jih je na koncu znova izdal met. "Meja med zmago in porazom je zelo tanka, če bi zadeli le kakšen met več, bi bil tole povsem drugačen pogovor," je menil Latvijec in dodal, da morajo ostati potrpežljivi. "Ni lahko, a moramo biti strpni drug z drugim ter še naprej delati in nepopustljivo iti naprej. Potem bodo prišli tudi rezultati." Podobno je razmišljal tudi Jalen Brunson (10 točk, 3 podaje, skok): "Naša intenzivnost, pozornost do podrobnosti, vse je bilo nekoliko boljše. Žoga je odlično krožila. O zgrešenih metih se pogovarjamo že nekaj časa, na treningih to popravljamo in to moramo samo še prenesti na tekme. Če bomo takšno košarko (kot nocoj) igrali v preostanku sezone, nam bo šlo precej dobro. Danes smo samo naleteli na najboljše moštvo vzhoda."



Trener Jason Kidd je pohvalil obrambo, ki je moštvu prinesla priložnost, da se z Brooklynom kosa za zmago. "Toda obramba lahko zdrži le nekaj časa, preden jez popusti. Zadevali so, ko nam ni šlo." Tudi Dončić je poudaril, da morajo držati drug z drugim: "Odigrali smo le 23 od 82 tekem, pred nami jih je še veliko. Še veliko se moramo naučiti, opraviti še veliko dela." Slovenec je bil deležen veliko zbadanja nekdanjega zvezdnika Reggieja Millerja, ki za televizijo TNT komentira srečanja, da je pretežek in v slabi formi. "Zdi se mi najtežji, kar sem ga videl. Vem, da ima za sabo dolgo leto z olimpijskimi igrami, a glejte, kako se vleče gor in dol, sploh ne teče zares." Dončić je po tekmi dejal, da ga še vedno nekoliko muči levi gleženj: "Še vedno nekoliko boli, a skušam igrati in vaditi." Miller je dejal da je vse to res, ampak vseeno vztrajal: "Če si Dončić, imaš ključe od kraljestva, kajne? Že sedaj je superzvezdnik, a bi lahko bil še toliko boljši. In bo še boljši, a po mojem mnenju mora nekoliko shujšati. In bolje igrati v obrambi."