Zahrumelo v Sepangu: Yamaha najhitrejša

Sezona motoGP je vse bliže, motorji so že zahrumeli na malezijskem dirkališču v Sepangu. Prvo priložnost v letu 2023 so najprej dobili testni dirkači in edini novinec v kraljevskem razredu Španec Augusto Fernandez.

Tri dni imajo na razpolago moštva razreda motoGP, da s testnimi dirkači kar najbolje pripravijo dirkalnike za uradna testiranja, ki bodo prav tako v Sepangu od 10. do 12. februarja in ko bodo na svoje motocikle sedli vsi, ki se bodo v prihajajoči sezoni borili za laskavi naslov. Cal Crutchlow z Yamaho je bil najhitrejši prva dva dneva testiranj v Sepangu. FOTO: motogp.com Razmere na slikovitem dirkališču so zelo spremenljive, z dežjem in vročino. Prva dva dneva je najboljše čase dosegal Cal Crutchlow, ki opravlja vlogo testnega voznika za moštvo Yamaha, torej na motociklih, ki jih bosta letos na dirkah vozila Fabio Quartararo in Franco Morbidelli. Britanec je preizkušal tri različice dirkalnika. Cal Crutchlow na Yamahi FOTO: motogp.com Med hitrejšimi je bil Dani Pedrosa na KTM-ju, a španski dirkač večino časa ni imel vklopljenega transponderja, s katerim bi mu lahko čas uradno merili. Dani Pedrosa s KTM-om FOTO: motogp.com Pedrosa je preizkušal nekatere aerodinamične novitete na KTM-ju. Edini novinec v tej sezoni razreda motoGP bo Augusto Fernandez. Španec je lani osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu moto2, zdaj pa prihaja na okus s svojim novim motociklom moštva Tech3 GASGAS. Njegov čas je bil danes tretji najboljši. Aktualni prvak razreda moto2 Augusto Fernandez je edini novinec v letošnji sezoni motoGP. FOTO: motogp.com Fernandez je zaostal le za Crutchlowom in Michelejem Pirrom, ki je z Ducatijem testiral tudi dve različici izpuha. Eden od izpuhov na Ducatiju FOTO: motogp.com Da bosta na čim bolj dodelan dirkalnik na uradnih testiranjih sedla Aleix Espargaro in Maverick Vinales, za Aprilio, ki je v Sepang pripeljala kar 10 dirkalnikov, testira Lorenzo Savadori. PREBERI ŠE Aprilia postala pomemben 'igralec' v karavani: Hočemo še več! Pri italijanskem moštvu preizkušajo, po besedah Paola Bonore, inovativni sprednji del dirkalnika. Aprilia z inovativnim sprednjim delom dirkalnika FOTO: motogp.com Honda, ki lani nikakor ni uspela pripraviti konkurenčnega motocikla, je s Stefanom Bradlom preizkušala spremenjen okvir, s katerim pri japonskem moštvu upajo, da bodo dosegli boljšo vodljivost, okretnost in stabilnost dirkalnika. Stefan Bradl na hondinem dirkalniku s posodobljenim okvirjem. FOTO: motogp.com