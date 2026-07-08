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Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu
MotoGP

Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu

Bezzecchi dobil zdravniško dovoljenje, sledi boj za zmago
MotoGP

Bezzecchi dobil zdravniško dovoljenje, sledi boj za zmago

MotoGP v Silverstonu vsaj do leta 2028
MotoGP

MotoGP v Silverstonu vsaj do leta 2028

Kako so dopustovali MotoGP dirkači?
MotoGP

Kako so dopustovali MotoGP dirkači?

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Buriram bo še tretjič zapored gostil uvodno dirko sezone razreda MotoGP MotoGP

Buriram bo še tretjič zapored gostil uvodno dirko sezone razreda MotoGP

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Kraljevstvo za dobrega mehanika: 'vojna' med Ducatijem in Aprilio končana Kraljevstvo za dobrega mehanika: 'vojna' med Ducatijem in Aprilio končana Kraljevstvo za dobrega mehanika: 'vojna' med Ducatijem in Aprilio končana MotoGP

Kraljevstvo za dobrega mehanika: 'vojna' med Ducatijem in Aprilio končana

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Quartararo je z glavo že pri Hondi: Yamahi obrnil hrbet in le še odšteva dneve MotoGP

Quartararo je z glavo že pri Hondi: Yamahi obrnil hrbet in le še odšteva dneve

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Ali prihod Acoste k Ducatiju pomeni novo zavezništvo ali rivalstvo? MotoGP

Ali prihod Acoste k Ducatiju pomeni novo zavezništvo ali rivalstvo?

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Kalvarija, ki ji ni videti konca: Hrepenim po pomoči, a od ekipe dobim le polena MotoGP

Kalvarija, ki ji ni videti konca: Hrepenim po pomoči, a od ekipe dobim le polena

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Fabio Quartataro tudi uradno k Hondi MotoGP

Fabio Quartataro tudi uradno k Hondi

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Mir: To je tveganje, ki sem ga želel sprejeti MotoGP

Mir: To je tveganje, ki sem ga želel sprejeti

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Bezzecchi prestal operacijo, cilja na vrnitev v Silverstone MotoGP

Bezzecchi prestal operacijo, cilja na vrnitev v Silverstone

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Marc Marquez zmago na Sachsenringu proslavil v slogu Norvežanov MotoGP

Marc Marquez zmago na Sachsenringu proslavil v slogu Norvežanov

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Ogura: Zdaj spadam med kandidate za naslov MotoGP

Ogura: Zdaj spadam med kandidate za naslov

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Marc Marquez ostaja kralj Sachsenringa: Katalonec prepričljivo do jubilejne zmage Marc Marquez ostaja kralj Sachsenringa: Katalonec prepričljivo do jubilejne zmage MotoGP

Marc Marquez ostaja kralj Sachsenringa: Katalonec prepričljivo do jubilejne ...

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Španec Uriarte potrdil prevlado v moto3, v 'srednjem' pred vsemi Ortola MotoGP

Španec Uriarte potrdil prevlado v moto3, v 'srednjem' pred vsemi Ortola

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Marc Marquez zmagovalec sprinta v Sachsenringu, drugi brat Alex MotoGP

Marc Marquez zmagovalec sprinta v Sachsenringu, drugi brat Alex

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Nov hud padec: Bezzecchi z zlomljeno ključnico končal VN Nemčije MotoGP

Nov hud padec: Bezzecchi z zlomljeno ključnico končal VN Nemčije

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Kvalifikacije v Sachsenringu Marcu Marquezu MotoGP

Kvalifikacije v Sachsenringu Marcu Marquezu

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Marc Marquez z najhitrejšim časom napovedal zanimiv konec tedna MotoGP

Marc Marquez z najhitrejšim časom napovedal zanimiv konec tedna

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Šampion šampionu, Marquez o Pogačarju: Tadej je legenda kolesarstva MotoGP

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Di Giannantonio uradno 'okrepil' Avstrijce: 'Volk začenja oranžno ero' MotoGP

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 13 min, dolžina: 3 km in 800 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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