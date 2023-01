Dirkali smo z aktualnim motociklističnim svetovnim prvakom

Na nočni smuki v celem snegu je najbolj užival s snežno desko as superbike prvenstva Ruben Rinaldi, ki pa je tekmo v veleslalomu moral izpustiti zaradi začetka predsezonskih testiranj. V motoGP-ju je do testiranj še dva tedna, tako da sta si prvi in tretji v lanskem prvenstvu lahko dala duška na snegu. Na tekmovanju je blestel predvsem novi član tovarniške ekipe Ducatija Enea Bastianini, ki smuča že od otroštva in je v prvi vožnji med vsemi udeleženci (dirkači, člani ekip, šefi in novinarji) postavil najboljši čas. Peščica novinarjev pa nas je nato uspela Ducatijevega asa ugnati v drugi.