Komentatorja motociklističnih dirk na Kanalu A in VOYO Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic sta se v 18. Balanci še enkrat spomnila dogajanja na tretji dirki sezone v Brnu, ki jo je presenetljivo dobil Brad Binder na KTM-u. Analizirala in napovedala pa sta tudi prihajajočo dirko za VN Avstrije. Dogajanje v Spielbergu se namreč prične že ta petek.