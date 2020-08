19. Balanca: Analiza VN Avstrije in kdo bo nadomestil Andreo Doviziosa

V novi izdaji spletne oddaje Balanca seveda nismo mogli mimo dogodkov z dirke v Spielbergu. Analizirali smo nesreče in se jasno še posebej zadržali pri dogodkih, ki so spektakularno, a na srečo brez večjih posledic za dirkače zaznamovali nedeljo. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bodo morali organizatorji ukrepati in pred spornim ovinkom številka 3 storiti kaj za večjo varnost dirkačev. Se še spominjate, da spektakularne nesreče na tem delu dirkališča nismo spremljali prvič. Že davnega leta 2002 sta se namreč na dirki Formule 1 prav tam spektakularno zadela Nemec Nick Heidfeld in Japonec Takuma Sato. Že takrat so bili glasni klici po spremembi ovinka v prid večji varnosti dirkačev.

Dirka v Spielbergu je bila minuli vikend pravzaprav en velik skupek nesreč. Tudi po ponovnem startu smo jih videli kar nekaj. Pol Espargaro, ki je vodil dirko do prekinitve, je storil napako in odneslo ga je zunaj idealne linije. Napako je s prehitevanjem želel izkoristiti Portugalec Miguel Olivera, a ko se je na svojo linijo vrnil Espargaro, sta trčila. Zopet sta se kar dva KTM-ova dirkača znašla v pesku. V tokratni Balanci ugotavljamo, da se bodo v ekipi KTM-a morali pogovoriti s svojimi dirkači, saj se vse prevečkrat dogaja, da se dirkači na motociklih iste znamke izločajo med seboj.

No, izločil pa se je tudi Suzukijev Alex Rins. In to iz boja za zmago. Bil je najhitrejši dirkač na stezi, prešel je v vodstvo in isti trenutek storil napako in padel. Rinsu se je nasmihala ena boljših dirk kariere in lahko bi postal dirkač, ki bi na tem dirkališču prekinil niz Ducatijevih zmag. Pa je Rinsa zasenčil moštveni kolega Joan Mir, ki je tik pred ciljem mojstrsko ob živce spravil izkušenejšegaJacka Millerja in ga prehitel. Z drugim mestom je Mir tako prvič osvojil stopničke v razredu MotoGP.

V Balanci se pogovarjamo tudi o prevladi Ducatijev na dirkališču v Avstriji in pa jasno o tem, ali Andrea Dovizioso, najuspešnejši dirkač na Red Bull ringu, lahko letos postane svetovni prvak in se potem z naslovom v žepu poslovi od dirkanja z Ducatijem. Niste vedeli, da je Dovizioso pred začetkom sobotnih kvalifikacij potrdil, da se ob koncu sezone poslavlja od Ducatija? No, tudi o tem, kdo bi ga lahko zamenjal v moštvu rdečih, in jasno tudi, kje, če sploh kje, bi lahko naslednje leto nastopal Dovizioso, vam razkrijemo v naši spletni oddaji. Vabljeni k ogledu!