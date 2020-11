23-letni Mir z zrelim odgovorom: Pritisk? To čutijo tisti, ki ne morejo plačati najemnine

"Pravi pritisk čutijo ljudje, ki zaradi teh pogojev – koronavirusa in vsega ostalega s tem povezanega – ne morejo plačevati najemnine in domov ne morejo prinesti hrane," je pri vsega 23 letih z neverjetno zrelim odgovorom postregel trenutno vodilni dirkač elitnega motoGP razreda Joan Mir, ko so ga povprašali o pritisku pred zadnjima dvema dirkama.

Do konca prvenstva v razredu motoGP sta samo še dve dirki. Že ta konec tedna na VOYO in Kanalu A začnemo s prenosi dogajanja iz Chesteja.

"Seveda, ko slišim vprašanja o pritisku (pred drugouvrščenima Alexom Rinsom in Fabiojem Quartararojem ima 37 točk prednosti, op. p.), o tem razmišljam in govorim, da ne čutim pritiska. To je moja služba. V vsakem primeru mi bo dobro. Privilegiran sem,"je nadaljeval dirkač Suzukija, ki je na pragu osvojitve naslova prvaka. Tega zaenkrat že objema z roko in pol, že na naslednji dirki na istem prizorišču, kjer je v nedeljo sploh prvič v karieri zmagal med elito, lahko osvoji naslov svetovnega prvaka in dokončno postane popolno presenečenje oz. kar senzacija sezone. "Mislim, da dokazujemo, da pritisk ni velika težava za nas," je še pojasnil Mir, za katerega je letošnja sezona šele druga med elito.

icon-expand Joan Mir FOTO: MotoGP

"Zagotovo čutimo pritisk. Igramo se z našimi življenji in moramo biti zares, zares osredotočeni na to, kar počnemo. Toda na koncu dneva je to naša služba in na srečo ne čutim resničnega pritiska, le pozitivnega," je po videopogovoru z novinarji sporočil Mir. "Ker če letos osvojim naslov prvaka, bo to zame super dobro. Toda če ga ne osvojim, bo to zame vseeno zelo dobra sezona," je besede Suzukijevega dirkača prenesel portal crash.net.

Mir je razkril, da je kmalu po zmagi ugotovil, da ga premierna zmaga med elito ni spremenila. "Mislil sem, da bom z zmago postal drugačen človek. Srečen sem, kot lahko vidite, toda izgleda, da sem ostal enak," je ugotovil Mir. Ta bi, v kolikor drugo dirko v Chesteju za VN Valencie (prenos na Kanalu A in VOYO) dobita Quartararo ali Rins za predčasno osvojitev naslova potreboval vsaj tretje mesto.

Napoveduje boj za novo zmago

"Fenomenalno se počutim, saj smo končno prišli do te zmage. Težko je bilo, saj smo morali vselej, ko je prvenstvo postajalo bolj izenačeno, iskati kompromis med tveganjem in hitrostjo," je obrazložil Mir. Ta ključ za takšno prednost v prvenstvu vidi v tem, da so nekatere dirke, na katerih niso bili favoriti, dobro odpeljali in jih nepričakovano zaključili celo na stopničkah.

Mir je za konec še obljubil, da na naslednji dirki, v kolikor se bo počutil tako dobro kot v nedeljo, ne bo taktiziral. "Če se bom počutil tako kot v nedeljo, bom poskusil ponovno zmagati ali pa se vsaj boriti za zmago in ne razmišljati o naslovu. Toda v primeru, da bomo trpeli, bomo videli, kaj lahko naredim," je neobremenjen boj za drugo zaporedno zmago napovedal Majorčan, ki bi – zanimivo – z naslovom postal šampionski sokrajan tistega dirkača, ki je med elito edini uspel izmakniti naslov Marcu Marquezu – Jorgeja Lorenza.