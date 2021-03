Komentatorja motociklističnih dirk Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic sta kar na dirkališču Losail analizirala prvo letošnjo preizkušnjo za VN Katarja. Kako se je do zmage pripeljal Maverick Vinales, zakaj si "čisto desetko" za svojo predstavo zasluži Johann Zarco in s čim je presenetil Joan Mir. Vse to in še več v jubilejni 40. epizodi Balance.