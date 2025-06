Simbolična 93. zmaga M. Marqueza v karieri: Tu sem nazadnje slavil leta 2014

Španski dirkač Marc Marquez je v Mugellu doživel popoln konec tedna. Najhitrejši je bil tako v kvalifikacijah kot na obeh dirkah sobotni sprinterski in nedeljski glavni za VN Italije. Kljub prepričljivi predstavi pa so nekateri navijači na tribunah dogajanje pospremili z žvižgi, a osemkratnega svetovnega prvaka to ni vrglo s tira. Vodilni v skupnem seštevku ima zdaj 40 točk prednosti pred bratom Alexom na drugem mestu in kar 110 točk pred moštvenim kolegom Francescom Bagnaio.

Marc Marquez se je z zmago v Mugellu še utrdil na prvem mestu prvenstvene lestvice. FOTO: AP icon-expand

"Danes je res poseben dan. Zmagati tukaj v Italiji, v barvah italijanskega moštva in pred italijanskimi navijači, je nekaj neverjetnega. V četrtek, še preden se je vse skupaj začelo, si sploh nisem predstavljal, da bi se lahko boril za zmago. Navsezadnje sem tu nazadnje slavil leta 2014, kar pove, da mi to dirkališče ni bilo vedno naklonjeno. Letos pa je bilo vse drugače dirkal sem odlično, ekipa pa mi je pripravila motocikel, ki mi je omogočil takšen rezultat. Res so opravili vrhunsko delo. Zelo sem srečen in predvsem ponosen, da sem lahko v Mugellu branil rdeče barve," je po osvojeni 93. zmagi v karieri povedal Marc Marquez.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Na začetku je bilo precej adrenalinsko in bolj tesno, kot sem vajen. V Jerezu sem hitro končal na tleh že v drugem ali tretjem krogu, zato sem si danes ponavljal, da je dirka dolga in je treba biti potrpežljiv. Kljub temu sem želel ostati v ospredju in hkrati nadzorovati obrabo pnevmatik. Nekje na polovici dirke sem se začel počutiti povsem sproščeno," še doda Španec.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Danes sem lahko zmago proslavil s svojo zastavo s številko 93, saj je bila prav današnja zmaga moja triindevetdeseta v karieri. Vem, kako posebno je za vse naše navijače, za vse navijače Ducatija, ko njihovo moštvo zmaga tukaj v Mugellu, zato sem še toliko bolj ponosen. Resnično se počutim kot del te ekipe in kot del Ducatija. Letos sem začutil, da so me domači navijači še toplo sprejeli bil je eden najboljših vikendov tukaj. Seveda se moram zahvaliti svoji ekipi za vso podporo, še posebej Davidu Tardozziju za lepo gesto v soboto," je še dodal. Kaj so italijanski navijači zakuhali in kako je odreagliral šef tovarniške ekipe si lahko preberete v spodnjem članku.