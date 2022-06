Prvi trening v Assnu Millerju, na drugem najhitrejši Bagnaia

Pozornost ljubiteljev razreda motoGP je na VN Nizozemske usmerjena proti trenutno vodilnemu v skupnem seštevku Francozu Fabiu Quartararu in njegovemu najbližjemu zasledovalcu Aleixu Espargaroju. Petek je tradicionalno dan za proste treninge vseh motociklističnih razredov, ki jih lahko, tako kot vedno, spremljate na VOYO. V kraljevem razredu je bil v dežju najhitrejši Avstralec Jack Miller, v skorajda suhih razmerah na drugem treningu pa Francesco Bagnaia. Na stezi v Assnu je bil v najšibkejšem razredu moto3 obakrat najhitrejši Španec David Munoz, v moto2 njegov rojak Aron Canet.

icon-link MotoGP – VN Nizozemske

Miller spet dokazal, da je "dežni mož"

"Jesenske" razmere so na uvodnem prostem treningu pričakale tudi kraljevi razred motoGP. Mokra in spolzka steza je prinesla nekaj zdrsov, oziroma padcev, še najbolj spektakularnega je doživel Italijan Enea Bastianini, sicer mož z največ zmagami v tej sezoni, ki pa se na srečo ni končal s hujšimi posledicami in Italijan je hitro vstal. V takšnih razmerah je še enkrat več svoje mojstrstvo v mokrih pogojih pokazal in dokazal Avstralec Jack Miller s prvim časom dopoldanskega dogajanja v Assnu (01:42.5890). Drugi čas je pripadel Špancu Joanu Miru, tretji pa njegovemu rojaku Polu Espargaroju.

Dirkači razreda motoGP so imeli na drugem prostem treningu veliko boljše razmere kot na prvem. Steza se je hitro sušila in zato so v drugem delu dosegali zelo dobre izide, večinoma vsi z gumami za suho stezo. V zaključku treninga je prišlo do hitrega menjavanja na vodilnih mestih, na koncu je najboljši čas postavil Francesco Bagnaia (1:33.274), drugi je bil Aleix Espargaro, tretji pa Fabio Quartararo. Do desetega mesta so sledili Alex Rins, Jack Miller, Joan Mir, Maverick Vinales, Brad Binder, Johann Zarco in Marco Bezzecchi.

icon-expand Jack Miller FOTO: MotoGP

Pred dnevi je dirko za VN Nemčije v Sachsenringu dobil aktualni šampion Francoz Fabio Quartararo. Drugi je bil njegov rojak Johann Zarco, tretji pa najhitrejši v dopoldanskem treningu v Assnu Avstralec Jack Miller. Svetovni prvak je z zmago v Nemčiji še nekoliko povečal naskok na prvem mestu seštevka sezone. Zdaj ima Francoz 172 točk, drugi pa ostaja Španec Aleix Espargaro, ki bil na zadnji dirki četrti, ima pa 138 točk. Tretji je s 111 Zarco, mejo sto točk pa je dosegel tudi danes sicer šele deseti Italijan Enea Bastianini.

Munoz najhitrejši na obeh treningih

Mokra steza in močno deževje sta pričakala dirkače vseh motociklističnih razredov na prvem uradnem treningu pred nedeljsko VN Nizozemske v Assnu. Že v najšibkejšem razredu moto3 so imeli dirkači obilo preglavic kontrolirati dirkalnik in v takšnim mokrih razmerah je bil pred vsemi nekoliko presenetljivo Španec David Munoz. Drugi čas uvodnega prostega treninga je zabeležil Turek Deniz Oncu, tretjega pa Otočan John Mcphee. Tudi na drugem prostem treningu, še vedno na mokri stezi, se je najbolje znašel Munoz. Razmere so bile le precej boljše od prvega treninga, zato je bil tudi Špančev čas precej boljši (01:49.4910). Drugi trening je ponudil stalnico le na prvem mestu, v nadaljevanju je bil vrstni red precej drugačen, drugi je bil Japonec Tatsuki Suzuki, tretji pa njegov rojak Rjusej Jamanaka. Spomnimo, da je dirko za VN Nemčije pred nekaj dnevi dobil Španec Izan Guevara. V moto3 sta se na zmagovalni oder uvrstila tudi Italijan Dennis Foggia in Španec Sergio Garcia, slednji je ostal vodilni v razvrstitvi SP, kjer ima 166 točk, a zmagovalec VN Nemčije Guevara zdaj zaostaja le še za sedem točk.

V srednjem španska prevlada na uvodnem treningu

Tudi zadnja skupina dirkačev dopoldanskega programa v Assnu, šlo je za srednji razred moto2, se je "ukvarjala" z mokro stezo, močnim deževjem in posledično težkim razmeram. V takšnih pogojih so se najbolje znašli španski dirkači. prav vsa tri prva mesta na uvodnem prostem treningu so vzeli tekmovalci s Pirenejskega polotoka. Najboljši čas je postavil Aron Canet, za njim pa sta se zvrstila Fermin Aldeguer in Augusto Fernandez. Slednji je v Assen dopotoval z odličnimi občutki, saj je dobil zadnjo dirko pred dnevi v Nemčiji. Družbo na zmagovalnem odru sta mu pored dnevi delala njegov rojak Pedro Acosta in Britanec Sam Lowes, v vodstvu SP pa ostaja Italijan Celestino Vietti, ki sicer današnje dirke ni končal, s 133 točkami.

icon-expand Francesco Bagnaia FOTO: AP

Bagnaia še pomni Sachsenring

"Še vedno ne razumem, kaj se je zgodilo," pravega razloga za padec na VN Nemčije in posledičen zaostanek 91 točk v skupnem seštevku tudi po štirih dneh ne najde dirkač Ducatija Francesco Bagnaia. Razlika je za enega glavnih favoritov pred sezono verjetno previsoka. "Tetoviranega ga (dirkališče v Assnu op. a.) imam na roki. Zame je to dirkališče zelo posebno, tu sem prvič v karieri zmagal (leta 2016 v razredu moto3). Tudi v razredu moto2 sem tu preživel popoln konec tedna (zmaga leta 2018). Lani smo tu imeli veliko težav (šesto mesto), ampak prepričan sem, da bodo tukaj stvari drugačne," je Bagnaia optimističen kljub dejstvu, da je tri od zadnjih petih dirk zaključil predčasno. Dejstvo je, da je čas za velike govore in obljube mimo. Strastni Italijan mora začeti redno zmagovati in VN Nizozemske zanj verjetno predstavlja zadnjo priložnost, da se še priključi vrhu skupnega seštevka.

Quartararo brez prave konkurence

Tam prepričljivo kraljuje aktualni prvak kraljevega razreda Fabio Quartararo, ki je letos zmagal na zgolj eni dirki več od italijanskega tekmeca. Zanesljivi dirkač Yamahe pa je za razliko od Bagnaie vse letošnje dirke zaključil med desetimi najhitrejšimi dirkači. Poleg treh zmag se je trikrat tudi znašel na drugem mestu. Trenutno na vrhu skupnega seštevka kraljuje s 172 točkami. Če ima Bagnaia dirkališče v Assnu zaradi zmag v šibkejših razredih tetovirano na roki, bi si ga Quartararo moral tetovirati kar na čelo, saj je za razliko od Italijana tu lansko leto zmagal tudi v kraljevem razredu.

icon-expand Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia in Aleix Espargaro FOTO: AP

Tekmeci se mu bodo morali bolj odločno postaviti po robu

Glavna tekmeca Francoza sta dirkač Aprilie Aleix Espargaro (138 točk) in Pramacov Johann Zarco (111 točk). Espargaro je doslej v 13 sezonah v karavani motoGP zmagal zgolj enkrat, letos na VN Argentine. Stopničkam na Nizozemskem je bil najbližje leta 2014, ko je za Danijem Pedroso zaostal za dobrih osem sekund. Tudi Zarco še ni okusil veselja na podiju v Assnu. Odkar je vstopil v razred motoGP, tudi še ni zmagal na eni od 94 dirk, na katerih je nastopal. Oba bosta morala stopiti na plin, če želita ogroziti prevlado Quartarara, ki samozavestno drvi proti drugemu zaporednemu naslovu.