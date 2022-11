Gaber Keržišnik: Vsi mislijo, da je Bagnaia že prvak, pa ni

Če bo Francesco Bagnaia v nedeljo osvojil vsaj 14. mesto, bo prvič v karieri postal prvak elitnega razreda. Fabio Quartararo bo za preobrat potreboval pravi mali čudež, a Gaber Keržišnik je v našem pogovoru takoj izpostavil, da je 23-letni Francoz zagotovo še v igri za naslov prvaka. "Hecno je, da vsi mislimo, da je Bagnaia že prvak, pa ni. Dirko mora zaključiti. In to med dobitniki točk. To je motoGP, treba se bo peljati hitro, lahko se zgodi marsikaj. Tudi Bagnaii se lahko pripeti smola, ker bo pod hudim pritiskom. Quartararo pa je manj obremenjen. Peljati mora na zmago, tudi za ceno padca."

Keržišnik meni, da je v psihološki prednosti Quartararo, čeprav je v bistveno boljšem položaju seveda Bagnaia: "Jasno mu je (Quartararoju, op. a.), da je prvenstvo z eno nogo izgubljeno. Ampak nekaj malega možnosti še ima. Pri Yamahi nimajo kaj taktizirati. Kot pravim, Quartararo mora iti na zmago, tudi za ceno padca. Dirkal bo neobremenjeno. Verjamem, da bo Bagnaia pod večjim psihološkim pritiskom."

Na drugi strani je zagotovo velika prednost Ducatijevega dirkača, da bo lahko računal na pomoč ekipnih kolegov, česar se prvak iz lanske sezone na Yamahi ne more nadejati. "Quartararo je sam, medtem ko ima Bagnaia okoli sebe celo tolpo ducatijev, ki bodo držali Quartararoja nazaj. Mislim, da ni vprašanje, ali imajo pri Ducatiju odlično razdelane plane, kako pripeljati Bagnaio do naslova prvaka," je dodal Keržišnik, ki dirke najboljših motociklistov na naših kanalih komentira od leta 2007.