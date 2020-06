Pol Espargaro ima v igri kar tri ponudbe: 'Blizu smo končni odločitvi'

"Ponavljam, ima tri možne variante. Vse smo in še bomo skrbno pretehtali. Uradna odločitev bo znana v kratkem," se je ponavljal menedžer Pola Espargaroja. Španski mediji pišejo, prednjači madridski AS, da je najmlajši iz dinastije Espargaro sicer še neuradno namignil, da z ekipo KTM ne bo podaljšal pogodbe, ki se mu prav zdaj izteka. "Espargaro že ima sklenjen dogovor s Hondo HRC, a še ni podpisan. Bosch je tisti, ki še ne dovoli, da se stvari javno objavijo, a je dogovor bolj ali manj sklenjen," trdi AS. Sezona motoGP se je sicer začela 8. marca v Katarju, a le v nižjih kategorijah moto2 in moto3. Od takrat pa so bile vse VN prestavljene ali odpovedane. "Dovolj imam treniranja v domači dnevni sobi. Naj se vse skupaj že začne. Sedaj, ko vemo, kdaj se bo vse skupaj okvirno začelo, je malce lažje, saj vemo, za kaj se pripravljamo. Upam, da bomo sredi prihodnjega meseca že odštevali dneve in ure do starta prve dirke," pravi 28-letni Espargaro.