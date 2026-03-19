Acosta brez dlake na jeziku: 'Ne zaslužim si biti vodilni dirkač'

Na uvodni VN Tajske je znova blestel trenutni favorit za končno osvojitev naslova Marco Bezzecchi, ki je bil za dobrih pet sekund hitrejši od Pedra Acoste na drugem mestu. Italijan bo v Braziliji lovil zgodovinsko četrto zaporedno zmago Aprilie, najhitrejši je bil namreč tudi na zadnjih dveh dirkah lanskega leta. 27-letnik pa zaradi napake na sprint dirki trenutno zaseda drugo mesto, na vrhu kraljuje Acosta, ki je v Aziji zbral 32 točk. Španski dirkač, ki je na uverturi sezone prišel do prve karierne zmage na sprint dirki, se pred novim dirkaškim vikendom ne nadeja preveč: "Pred VN Brazilije nimam nikakršnih pričakovanj. Vem, da ne bi smel biti vodilni dirkač. Naši cilji se ne spreminjajo, želimo si uvrstitve med najboljših pet, karkoli več od tega bo velik uspeh."

21-letnik je s svojimi izjavami pred dirkaškim vikendom pokazal izjemno raven odraslosti in skromnosti, vseeno pa priznava, da je lepo biti na vrhu razpredelnice: "Videti svoje ime na prvem mestu je zelo 'kul'. Še enkrat pa poudarjam, trenutno to ni naš cilj, ostajamo z nogami čvrsto na tleh." Bezzecchi, ki kljub odstopu na sprint dirki nadaljuje s svojo izjemno formo iz konca lanske sezone, ne ve, kaj pričakovati od velike nagrade, ki se na koledar kraljevskega razreda vrača po 22. letih: "Težko dajem konkretne napovedi, na novem dirkališču se še nisem preizkusil, zato je težko reči. Zdi se mi, da se motocikel iz dneva v dan izboljšuje, v naši tovarni zelo trdo delajo, da mi omogočijo čim boljše pogoje, bomo videli," je bil previden Italijan.