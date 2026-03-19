Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Acosta brez dlake na jeziku: 'Ne zaslužim si biti vodilni dirkač'

Goiana, 19. 03. 2026 18.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Pedro Acosta

Pred nami je drugi dirkaški vikend letošnje sezone MotoGP. Karavana kraljevskega razreda se po 22. letih vrača v Brazilijo, kjer se bodo dirkači v soboto najprej pomerili na sprint dirki, v nedeljo pa nas čaka dirka za veliko nagrado. Trenutno vodilni Pedro Acosta se zaveda, da prvo mesto zaseda zgolj zaradi napake Marca Bezzecchija na azijski sprint dirki. Proste treninge si boste lahko ogledali na VOYO, sobotno in nedeljsko dogajanje pa bo na voljo tudi na Kanalu A.

FOTO: VOYO

Na uvodni VN Tajske je znova blestel trenutni favorit za končno osvojitev naslova Marco Bezzecchi, ki je bil za dobrih pet sekund hitrejši od Pedra Acoste na drugem mestu. Italijan bo v Braziliji lovil zgodovinsko četrto zaporedno zmago Aprilie, najhitrejši je bil namreč tudi na zadnjih dveh dirkah lanskega leta. 27-letnik pa zaradi napake na sprint dirki trenutno zaseda drugo mesto, na vrhu kraljuje Acosta, ki je v Aziji zbral 32 točk.

Španski dirkač, ki je na uverturi sezone prišel do prve karierne zmage na sprint dirki, se pred novim dirkaškim vikendom ne nadeja preveč: "Pred VN Brazilije nimam nikakršnih pričakovanj. Vem, da ne bi smel biti vodilni dirkač. Naši cilji se ne spreminjajo, želimo si uvrstitve med najboljših pet, karkoli več od tega bo velik uspeh."

FOTO: Profimedia

21-letnik je s svojimi izjavami pred dirkaškim vikendom pokazal izjemno raven odraslosti in skromnosti, vseeno pa priznava, da je lepo biti na vrhu razpredelnice: "Videti svoje ime na prvem mestu je zelo 'kul'. Še enkrat pa poudarjam, trenutno to ni naš cilj, ostajamo z nogami čvrsto na tleh."

Bezzecchi, ki kljub odstopu na sprint dirki nadaljuje s svojo izjemno formo iz konca lanske sezone, ne ve, kaj pričakovati od velike nagrade, ki se na koledar kraljevskega razreda vrača po 22. letih: "Težko dajem konkretne napovedi, na novem dirkališču se še nisem preizkusil, zato je težko reči. Zdi se mi, da se motocikel iz dneva v dan izboljšuje, v naši tovarni zelo trdo delajo, da mi omogočijo čim boljše pogoje, bomo videli," je bil previden Italijan.

Preberi še Dva dni pred dirko steza pod vodo: po 22 letih se vrača VN Brazilije

Tretji iz lanske sezone MotoGP je bil poln hvale o stezi v Južni Ameriki, ki jo je pred nekaj dnevi zajelo močno neurje: "Steza izgleda zelo dobro, mislim, da bo izjemno hitra. Všeč mi je tudi barva na obrobju dirkališča, vsi tukaj zelo trdo delajo. Vesel sem, da sem v Braziliji. Vzdušje je sproščeno in veselo, komaj čakam, da se usedem na dirkalnik."

motogp vn brazilije pedro acosta marco bezzecchi

Dva dni pred dirko steza pod vodo: po 22 letih se vrača VN Brazilije

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ta napaka staršev lahko otroku odvzame veselje do športa
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Znana pevka je prvič postala mamica
Znana pevka je prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
moskisvet
Portal
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
dominvrt
Portal
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
okusno
Portal
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573