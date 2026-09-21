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MotoGP

Acosta do prvenca, Martin znova na vrhu: v Avstriji se je začel nov obračun za naslov

Spielberg, 21. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
K.I.
Marc Marquez

Dirkaški vikend na avstrijskem Red Bull Ringu je ponudil precej razburljivega dogajanja. V ospredju je bil predvsem boj za naslov svetovnega prvaka med Jorgejem Martinom in Marcom Marquezom, svoj velik trenutek pa je dočakal tudi Pedro Acosta, ki je pred domačimi navijači KTM-ja prišel do svoje prve zmage v elitnem razredu MotoGP.

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Vikend se je začel precej izenačeno, saj je bilo že od prvih treningov jasno, da bodo o končnem vrstnem redu odločale malenkosti. Red Bull Ring s svojimi dolgimi ravninami in močnimi zaviranji ponuja številne priložnosti za prehitevanja, obenem pa je zelo pomembno tudi upravljanje pnevmatik.

Martin najboljši v sobotnem sprintu

Sobotni sprint je pripadel Jorgeju Martinu. Aktualni vodilni v prvenstvu je izkoristil dobro štartno mesto in prišel do pomembne zmage, medtem ko je Marc Marquez končal na drugem mestu.

Veliko pozornosti je bilo namenjene Pedru Acosti, ki je bil dolgo v odličnem položaju za zmago. Španec je vodil, vendar je nato naredil napako in končal v pesku. Kljub temu je bilo že v soboto jasno, da ima KTM-jev dirkač dovolj hitrosti za boj pri vrhu. Martin je tako v nedeljo vstopil z dodatno samozavestjo in zavedanjem, da lahko z novim dobrim rezultatom naredi pomemben korak v prvenstvu.

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Acosta je v nedeljo odgovoril

Nedeljska glavna dirka pa je ponudila povsem drugačno zgodbo. Acosta se je hitro pobral po sobotnem razočaranju in tokrat odpeljal skoraj brezhibno. Čeprav je na začetku izgubil nekaj mest, se je postopoma prebil v ospredje. V devetem krogu je prevzel vodstvo in ga nato vse do cilja ni več izpustil iz rok. Martin je poskušal ostati v stiku in v zaključku zmanjševati zaostanek, vendar Acosta ni dovolil presenečenja. Po 28 krogih je kot prvi prečkal ciljno črto in tako dosegel svojo prvo zmago v MotoGP.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
FOTO: VOYO

Za njim je končal Martin, tretje mesto pa je pripadlo njegovemu moštvenemu kolegu pri Apriliji Marcu Bezzecchiju. Za Acosto je bila zmaga še toliko bolj posebna, saj je do nje prišel na domači dirki KTM-ja. Po številnih stopničkah v elitnem razredu je končno prišel tudi trenutek, na katerega je čakal vse od prihoda v MotoGP.

Marquez izgubil nekaj pomembnih točk

Za Marqueza je bil avstrijski vikend precej bolj zahteven. Po drugem mestu v sprintu je v nedeljo končal šele na petem mestu. Španec ni imel dovolj hitrosti za boj za zmago in se je moral večji del dirke boriti za čim boljši položaj. Kljub temu je zbral pomembne točke, vendar je moral po dirki prednost v prvenstvu prepustiti Martinu.

Martin ima po Avstriji 306 točk, Marquez pa 294. Na tretjem mestu je Bezzecchi z 264 točkami. Do konca prvenstva je še precej dirk, zato razlike še zdaleč niso takšne, da bi bilo prvenstvo odločeno. Prav nasprotno – po dogajanju v Avstriji se zdi, da nas v zaključku sezone čaka še precej obračunov.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: AP

Tudi dirka razreda Moto2 je v Avstriji ponudila zanimiv obračun. Do zmage je prišel Izan Guevara, ki je odpeljal zelo zrelo dirko in kljub manjši napaki v zaključku uspel zadržati prednost. Guevara je dirko začel s petega štartnega mesta, vendar se je hitro prebil v ospredje. Ko je prevzel vodstvo, je začel graditi prednost pred zasledovalci. V zaključku je sicer naredil napako in zapeljal nekoliko širše, vendar je uspel ostati na motociklu in nadaljevati brez večjih težav. 

Drugo mesto je osvojil Filip Salač, ki je bil eden glavnih Guevarovih zasledovalcev, tretji pa je bil David Alonso. Vodilni v prvenstvu Manuel Gonzalez je končal na četrtem mestu in tako osvojil pomembne točke za nadaljevanje sezone. Guevarova zmaga je še dodatno zaostrila boj za naslov svetovnega prvaka v razredu Moto2. Španec je z uspehom v Avstriji zmanjšal zaostanek za Gonzalezom, do konca sezone pa je še dovolj dirk, da se lahko razmerje v prvenstvu še večkrat spremeni.

Izan Guevara
Izan Guevara
FOTO: MotoGP

Iz Evrope proti Aziji

Po avstrijskem vikendu se MotoGP za nekaj časa poslavlja od evropskih dirk. Karavana se bo sedaj preselila v Azijo, kjer bo naslednja postaja Japonska. Naslednji dirkaški vikend bo na sporedu od 2. do 4. oktobra, ko bo dirkače gostilo dirkališče Motegi. Japonska dirka bo prva v nizu tako imenovanih čezmorskih dirk, ki bodo sledile v zaključku sezone.

Martin bo na Japonsko odpotoval kot vodilni v prvenstvu in bo želel svojo prednost še povečati. Marquez bo moral najti način, kako odgovoriti, Bezzecchi pa ostaja dovolj blizu, da lahko ob pravem razpletu ponovno poseže višje. Veliko oči bo usmerjenih tudi v Acosto. Po prvi zmagi v karieri bo zanimivo videti, ali lahko odlično formo iz Avstrije prenese tudi na Motegi. Španec je z zmago pokazal, da lahko poseže povsem na vrh, zato bi lahko bil v zaključku sezone še kako pomemben dejavnik.

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