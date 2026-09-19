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MotoGP

Pedro Acosta z odliko zaznamoval uvodno dogajanje v Spielbergu

Spielberg, 19. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Pedro Acosta

Uvodna prosta treninga dirkaškega konca tedna v Spielbergu sta pripadla Pedru Acosti, ki je s tem nakazal, da bo na Veliki nagradi Avstrije spadal v ožji krog favoritov za zmago na nedeljski dirki. Španec je bil po uvodnem dogajanju zadovoljen s prikazanim in upa, da bo lahko dobro formo prenesel tudi v kvalifikacije.

Dirkač KTM-a Pedro Acosta je bil na obeh petkovih prostih treningih najhitrejši med vsemi v najelitnejšem motociklističnem razredu, a vseeno zavrnil namigovanja, da bi na Red Bull Ringu dosegel krstno zmago v razredu MotoGP. Španec je na obeh preizkušnjah narekoval tempo in drugi trening končal pred Ferminom Aldeguerjem in povratnikom po poškodbi Aijem Oguro. "Zadovoljen sem z uvodnim dnem. Vse je delovalo precej dobro in to je dobro izhodišče za KTM-ovo domačo dirko za VN, precej podobno, kot smo začeli v Aragonu," je uvodoma dejal 22-letnik.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
FOTO: MotoGP

Španec je bil sicer najhitrejši izmed KTM-ovih dirkačev, a tudi Brad Binder na drugem treningu s sedmim mestom ni razočaral. "Vesel sem, da se je v drugi del kvalifikacij uspelo uvrstiti še enemu KTM-u. Brad ni veliko zaostal za menoj, ob tem pa je bil hitrejši v tretjem sektorju na delu, kjer imam na stezi največ težav."

MotoGP VN Avstrije na Kanalu A in VOYO.
MotoGP VN Avstrije na Kanalu A in VOYO.
FOTO: VOYO

Acosta je bil toliko samozavesten v svoj čas, da ob koncu treninga ni uporabil še enega zadnjega seta pnevmatik. "Ponavadi se v kvalifikacijah in sprintih mučim z zadnjo pnevmatiko, zato sem hotel videti, kako se ta obnese po več odpeljanih krogih," je dejal Acosta.

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Španec bo na dirkaškem koncu tedna v Avstriji še zadnjič nastopil kot dirkač domačega KTM-a, preden se bo naslednjo sezono preselil k Ducatiju. Do zdaj se je Acosti na 55 dirkah uspelo 15-krat uvrstiti na stopničke, a še nikoli ni okusil slasti zmage na nedeljski dirki. Kdo ve, morda mu bo uspelo tokrat. Celotno dogajanje dirkaškega vikenda v Spielbergu boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

VN Avstrije
VN Avstrije
FOTO: 24ur.com
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motogp vn avstrije spielberg pedro acosta

Vroči Pedro Acosta zasenčil tekmece na uvodu dirkaškega vikenda

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