MotoGP

Acosta kljub vodstvu v SP previden: Vemo, da ne sodimo na vrh

Goiania, 21. 03. 2026 07.00

Avtor:
Ž.Ž.
Pedro Acosta

Španski dirkač Pedro Acosta je dirkaški konec tedna v Braziliji začel suvereno. Dopoldan je na vlažni stezi postavil najhitrejši čas, večjih težav pa ni imel niti popoldne, ko si je s petim mestom zagotovil preboj v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Tudi po dobrem začetku sezone trenutno vodilni v svetovnem prvenstvu vztraja, da na sam vrh še ne sodi.

MotoGP - VN Brazilije
"Bil je zelo zahteven dan, eden od tistih, v katerem lahko več izgubiš kot pridobiš. Odlično je, da sem si pridirkal nastop v hitrejši kvalifikacijski skupini. Tudi steza mi je všeč. Z današnjim dnevom sem zadovoljen," je Pedro Acosta opisal svoje občutke po prvem dnevu dirkaškega konca tedna v Braziliji.

Popoldanski trening je zaznamovalo predvsem vreme. Steza je bila resda suha, toda jasno je bilo, da jo bo prej ali slej znova namočil dež. Dirkači so tako hiteli postaviti čim boljši čas, s katerim bi si zagotovili mesto v hitrejši kvalifikacijski skupini. Opekli so se številni favoriti, med drugim tudi Marco Bezzecchi, Acosta pa si je suvereno pridirkal uvrstitev med prvih deset.

"V tako negotovih vremenskih razmerah nikoli ne veš, kateri krog predstavlja tvojo zadnjo priložnost za izboljšanje časa. Pomembno je bilo, da si spredaj že od vsega začetka. Res je, da sem mogoče jaz potreboval nekaj več časa, da sem postavil dober čas, saj je bilo okrog mene veliko padcev. Vseeno pa mislim, da smo se dobro odrezali," je o svoji predstavi v petek dejal Španec.

Pedro Acosta
Mladi dirkač KTM-a je na prvi dirki sezone prvič stopil na najvišjo stopničko, na Tajskem je dobil sobotni sprint. Uspeh je dopolnil z drugim mestom na nedeljski dirki in tako v Brazilijo pripotoval kot vodilni v svetovnem prvenstvu. A Španec vztraja, da vsaj zaenkrat še ne sodi na sam vrh.

"Vemo, da ne bi smeli voditi v prvenstvu. Kot si lahko predstavljate, je svoje ime zelo lepo videti na vrhu lestvice prvenstva MotoGP, ampak to trenutno ni naš cilj," je poudaril.

"Vztrajati moramo pri cilju, da smo vedno med prvimi petimi, in se poskušati izogniti napakam, ki sem jih počel v prvem delu lanskega leta, ko sem se vse prevečkrat znašel na tleh," dodaja Acosta, ki se že veseli nadaljevanja dirkaškega vikenda v Goianii.

Pedro Acosta
"Mislim, da lahko pričakujemo dobro dirkanje, bomo videli, kaj bo poreklo še vreme. Če bo sončno, bomo dirkači imeli veliko priložnosti za prehitevanje. Pričakujem zabavno dirkanje, to je steza, ki lahko ponudi veliko razburljivega," je napovedal Španec, a se obenem zaveda, da bo dirka, zlasti s psihološkega vidika, zelo zahtevna.

"Dirka bo zelo dolga, še več neznank pa bo, ker danes nismo veliko dirkali po suhem. Psihično bo zelo naporno odpeljati toliko krogov, tolikokrat prepeljati ene in iste ovinke, še zlasti, če bo steza na nekaterih delih mokra," še opozarja Acosta.

Dirkače danes ob 14.10 po našem času najprej čaka še zadnji prosti trening, ob 14.50 pa se bodo pomerili za najboljši startni položaj. Ob 19.00 bo na sporedu še vrhunec dneva, sprinterska dirka za VN Brazilije.

