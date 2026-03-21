Acosta kljub vodstvu v SP previden: Vemo, da ne sodimo na vrh

"Bil je zelo zahteven dan, eden od tistih, v katerem lahko več izgubiš kot pridobiš. Odlično je, da sem si pridirkal nastop v hitrejši kvalifikacijski skupini. Tudi steza mi je všeč. Z današnjim dnevom sem zadovoljen," je Pedro Acosta opisal svoje občutke po prvem dnevu dirkaškega konca tedna v Braziliji.

Popoldanski trening je zaznamovalo predvsem vreme. Steza je bila resda suha, toda jasno je bilo, da jo bo prej ali slej znova namočil dež. Dirkači so tako hiteli postaviti čim boljši čas, s katerim bi si zagotovili mesto v hitrejši kvalifikacijski skupini. Opekli so se številni favoriti, med drugim tudi Marco Bezzecchi, Acosta pa si je suvereno pridirkal uvrstitev med prvih deset. "V tako negotovih vremenskih razmerah nikoli ne veš, kateri krog predstavlja tvojo zadnjo priložnost za izboljšanje časa. Pomembno je bilo, da si spredaj že od vsega začetka. Res je, da sem mogoče jaz potreboval nekaj več časa, da sem postavil dober čas, saj je bilo okrog mene veliko padcev. Vseeno pa mislim, da smo se dobro odrezali," je o svoji predstavi v petek dejal Španec.

Mladi dirkač KTM-a je na prvi dirki sezone prvič stopil na najvišjo stopničko, na Tajskem je dobil sobotni sprint. Uspeh je dopolnil z drugim mestom na nedeljski dirki in tako v Brazilijo pripotoval kot vodilni v svetovnem prvenstvu. A Španec vztraja, da vsaj zaenkrat še ne sodi na sam vrh. "Vemo, da ne bi smeli voditi v prvenstvu. Kot si lahko predstavljate, je svoje ime zelo lepo videti na vrhu lestvice prvenstva MotoGP, ampak to trenutno ni naš cilj," je poudaril. "Vztrajati moramo pri cilju, da smo vedno med prvimi petimi, in se poskušati izogniti napakam, ki sem jih počel v prvem delu lanskega leta, ko sem se vse prevečkrat znašel na tleh," dodaja Acosta, ki se že veseli nadaljevanja dirkaškega vikenda v Goianii.

