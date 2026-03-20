Acosta potrdil dobro formo in dobil prvi trening na brazilski stezi

MotoGP - VN Brazilije FOTO: VOYO

Razmere na prvem prostem treningu za dirkače niso bile najboljše, na deloma posušeni, deloma pa še vedno mokri stezi so se najprej najbolje počutili dirkači Honde - v prvih minutah se je na vrhu lestvice znašel Johann Zarco, nato Joan Mir, že kmalu pa je čas rojaka za več kot pol sekunde izboljšal Marc Marquez.

Prvi ovinki na brazilski stezi bi se lahko slabo končali za Francesca Bagnaio, ki je komajda preprečil padec in trk s Fabiem Di Giannantoniem. Italijan je bil v nadaljevanju bolj zbran, z odličnim krogom se je moštvenemu kolegu Marquezu približal zgolj na tisočinko sekunde. Še dodatne tri stotinke je po polovici prvega prostega treninga zaostajal vodilni v svetovnem prvenstvu Pedro Acosta.

Marquez je nato zopet dvignil letvico in si pred tekmeci pridirkal skoraj sekundo prednosti. Ostali dirkači so počasi zmanjševali zaostanek za Špancem, z odličnim časom je presenetil zlasti Alex Rins, ki se je aktualnemu svetovnemu prvaku približal na slabi dve desetinki sekunde. Med najboljšimi desetimi se je znašel tudi Toprak Razgatlioglu.

Deset minut pred koncem smo po dolgem času znova dočakali tudi spremembo na samem vrhu: Marqueza je z mesta vodilnega izrinil Jorge Martin. Ducatijev dirkač je sicer kmalu odgovoril in prevzel vodstvo, a ga ni uspel zadržati do konca.

V zadnjih minutah so se napadi vrstili z vseh strani. Najhitrejši čas je postavil Acosta, ki je bil z 1:26.688 za 87 tisočink hitrejši od specialista za mokre in mešane razmere Jacka Millerja. Marco Bezzecchi je Marqueza izrinil na četrto mesto, peti čas pa je pripadel Francu Morbidelliju. Med najboljšimi desetimi so prvi trening končali še Maverick Vinales, Martin, Fermin Aldeguer, ki se očitno uspešno vrača po zlomu noge, ter Bagnaia in Alex Marquez.

V nižjih razredih na vrhu Španca Escrig in Uriarte

Še pred dirkači elitnega razreda so brazilsko stezo preizkusili dirkači razredov moto3 in moto2. V najnižjem razredu je prvi trening dobil Brian Uriarte pred Maximom Quilesom in Joelom Estebanom.

V srednjem razredu je bil najhitrejši Alex Escrig, drugi je bil Izan Guevara, tretji pa Mario Aji.