Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Acosta potrdil dobro formo in dobil prvi trening na brazilski stezi

Goiana, 20. 03. 2026 17.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Pedro Acosta

Dirkaška karavana prvenstva motoGP je po 22 letih znova zbrana v Braziliji. Na stezi, ki je velika neznanka za vse dirkače, je prvi trening elitnega razreda dobil Pedro Acosta. Na delno vlažni stezi se je z drugim mestom izkazal Jack Miller, tretji pa je bil Marco Bezzecchi. Drugi trening bo na sporedu ob 20. uri, v živo ga bomo prenašali na VOYO.

MotoGP - VN Brazilije
FOTO: VOYO
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razmere na prvem prostem treningu za dirkače niso bile najboljše, na deloma posušeni, deloma pa še vedno mokri stezi so se najprej najbolje počutili dirkači Honde - v prvih minutah se je na vrhu lestvice znašel Johann Zarco, nato Joan Mir, že kmalu pa je čas rojaka za več kot pol sekunde izboljšal Marc Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi ovinki na brazilski stezi bi se lahko slabo končali za Francesca Bagnaio, ki je komajda preprečil padec in trk s Fabiem Di Giannantoniem. Italijan je bil v nadaljevanju bolj zbran, z odličnim krogom se je moštvenemu kolegu Marquezu približal zgolj na tisočinko sekunde. Še dodatne tri stotinke je po polovici prvega prostega treninga zaostajal vodilni v svetovnem prvenstvu Pedro Acosta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marquez je nato zopet dvignil letvico in si pred tekmeci pridirkal skoraj sekundo prednosti. Ostali dirkači so počasi zmanjševali zaostanek za Špancem, z odličnim časom je presenetil zlasti Alex Rins, ki se je aktualnemu svetovnemu prvaku približal na slabi dve desetinki sekunde. Med najboljšimi desetimi se je znašel tudi Toprak Razgatlioglu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Deset minut pred koncem smo po dolgem času znova dočakali tudi spremembo na samem vrhu: Marqueza je z mesta vodilnega izrinil Jorge Martin. Ducatijev dirkač je sicer kmalu odgovoril in prevzel vodstvo, a ga ni uspel zadržati do konca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zadnjih minutah so se napadi vrstili z vseh strani. Najhitrejši čas je postavil Acosta, ki je bil z 1:26.688 za 87 tisočink hitrejši od specialista za mokre in mešane razmere Jacka Millerja. Marco Bezzecchi je Marqueza izrinil na četrto mesto, peti čas pa je pripadel Francu Morbidelliju.

Med najboljšimi desetimi so prvi trening končali še Maverick Vinales, Martin, Fermin Aldeguer, ki se očitno uspešno vrača po zlomu noge, ter Bagnaia in Alex Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nižjih razredih na vrhu Španca Escrig in Uriarte

Še pred dirkači elitnega razreda so brazilsko stezo preizkusili dirkači razredov moto3 in moto2. V najnižjem razredu je prvi trening dobil Brian Uriarte pred Maximom Quilesom in Joelom Estebanom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V srednjem razredu je bil najhitrejši Alex Escrig, drugi je bil Izan Guevara, tretji pa Mario Aji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
vn brazilije prosti trening motogp bezzecchi acosta voyo

Acosta brez dlake na jeziku: 'Ne zaslužim si biti vodilni dirkač'

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1595