Acosta pred VN Nizozemske: Komaj čakam, da se vrnem na stezo!

20-letni Pedro Acosta ima ta konec tedna na Nizozemskem in teden dni pozneje na Sachsenringu zadnji priložnosti, da postane najmlajši zmagovalec dirke v zgodovini razreda motoGP in s tem podre rekord Marca Marqueza. Šestkratni prvak razred motoGP je svojo prvo dirko v elitnem razredu osvojil leta 2013, ko je na veliki nagradi Amerik slavil pri le 20 letih in 63 dneh, Acostapa trenutno šteje 20 let in 32 dni.

Marc Marquez še drži rekord za najmlajšega zmagovalca dirke v zgodovini razreda motoGP FOTO: MotoGP

Mladi Acosta se je v tej sezoni dvakrat že zavihtel na stopničke, a na prvo zmago med elito še čaka. Najbližje je bil na VN Amerik, kjer je zaostal le za Maverickom Vinalesom, zelo dobro mu je šlo tudi v Le Mansu in Kataloniji, a sta mu padca preprečila visoko uvrstitev, morebiti celo zmago.

Najmlajši dirkači z osvojeno dirko v razredu motoGP: 1. Marc Marquez – 20 let, 63 dni (VN Amerik 2013)

2. Freddie Spencer – 20 let, 196 dni (VN Belgije 1982)

3. Norifumi Abe – 20 let, 227 dni (VN Japonske 1996)

4. Dani Pedrosa – 20 let, 227 dni (VN Kitajske 2006)

5. Randy Mamola – 20 let, 239 dni (VN Belgije 1980)

Novo priložnost za vrhunski rezultat bo imel po nekaj tednih premora mladi Španec v Assnu, česar se že zelo veseli: "Končno bomo spet dirkali, komaj čakam da se vrnem na stezo. Premori med sezono so dobri, da se lahko malo odklopimo in trdo treniramo, vendar zelo pogrešam dirke, zato se že veselim Velike nagrade Nizozemske. Assen je dirkališče, ki mi je všeč, z lepo stezo in spektakularnim vzdušjem. Videli bomo, kako se bomo počutili v petek in kako se bo razvil konec tedna. Počasi se prilagajamo na motocikel, kar je opazno zlasti ob sobotah. Resnično se veselimo dirkanja v katedrali hitrosti."

Pedro Acosta FOTO: motogp.com

Acosta je v Assnu lani še kot član razreda moto2 zasedel tretje mesto, zato ima na dirkališče lepe spomine.