Acosta s smelo napovedjo: Skrbel bom, da na vrhu ne bodo zgolj Ducatiji

Čeprav ni zmagal, je bil Diego Acosta eden izmed junakov dirkaškega vikenda v Portimau. Španki novinec med elito se je že v drugem poskusu v razredu motoGP povzpel na zmagovalni oder. Acosta na Portugalskem ni nastopil sramežljivo, kaj šele bojazljivo. Nekajkrat se je pogumno spustil v dvoboje z velikani tega športa in praviloma celo kot zmagovalec končal "obračune" na stezi. "Lepo je, da sem razbil prevlado Ducatija. Obljubim, da bom skozi sezono še naprej mešal štrene najboljšim," je med drugim v pogovoru za španski AS dejal 19-letni član ekipe Gasgas-Tech3. Naslednja dirka bo preizkušanja v ameriškem Austinu 14. aprila.

Pedro Acosta je temelje za odlični izkupiček podaljšanega dirkaškega vikenda na VN Portugalske položil že na sprinterski dirki.

V seštevku SP je v vodstvu Jorge Martin, ki ima zdaj 60 točk, drugi je Južnoafričan Brad Binder z 42. Enea Bastiani se je prebil na tretje z 39, Francesco Bagnaia pa je ostal pri 37 točkah in nazadoval na četrto mesto. Peti je z 28 Pedro Acosta.

Impresivni španski novinec in dirkač ekipe Gasgas-Tech3 je namreč zasedel zelo dobro sedmo mesto. Devetnajstletnik je bil boljši od šestkratnega svetovnega prvaka, Španca Marca Marqueza in Francoza Fabia Quartararoja. "Slutil sem, da bi na sprinterski dirki lahko iztržil še kaj več, toda nisem želel tvegati vsega. Pridirkal sem si dobro izhodišče in verjel, da lahko na osrednji dirki storim še korak naprej," je španskemu AS-u najprej razložil dogajanje v soboto in se nato usmeril k odličnemu razpletu na glavni dirki vikenda.

Novinec Pedro Acosta je že na uvodnih dveh dirkah sezone d(p)okazal, da je dirkač za velike stvari ... FOTO: MotoGP icon-expand

Prvi trije so se sprva odpeljali, v boju za četrto mesto pa so bili lanski prvak Francesco Bagnaia, nekdanji prvak Španec Marc Marquez in novinec v tem razredu Acosta. "Ni kaj, lepo družbo sem imel nekaj krogov. Dobro smo se "prerivali", prav užival sem v tem boju," je še dejal Acosta, ki je postal tretji najmlajši dirkač v zgodovini, ki se je kot novinec povzpel na zmagovalni oder. To mu je uspelo že v drugem poskusu med elito.

Pet krogov pred koncem se je mimo Bagnaie le prebil na četrto mesto, svetovni prvak pa je ob poskusu prehitevanja tri kroge pred koncem zadel Marca Marqueza in končal v pesku. Marquez se je sicer pobral in nadaljeval, toda s 16. mestom je nazadnje tudi on ostal brez točk. Na koncu pa je Maverick Vinales prav v zadnjem krogu zdrsnil v zavoju in odstopil. Pred tem je imel na daljši ravnini že težave, nenadoma je upočasnil, pozneje pa v zavoju zapeljal na obarvan del steze in se prevrnil.

Pedro Acosta FOTO: motogp.com icon-expand

Bastianini je tako napredoval na drugo mesto, na tretje in s tem prvič na stopničke v motoGP pa se je povzpel Acosta. "Uf, imel sem tudi malce sreče, toda verjel sem v dober rezultat. Lahko rečem, da sem bil poplačan za vztrajnost," je povedal najstnik pri moštvu Gasgas-Tech3. "Ekipa je opravila svoje delo, hvala vsem. Prve stopničke, lepo je, da tukaj niso samo Ducatiji," je bil z razpletom v Portimau zadovoljen Acosta, ki je madridskemu športnemu časniku še zaupal, da ga teža bremena rezultata praviloma ne stre ...

