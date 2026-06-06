Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Acosta v petek v svojem svetu, bo tudi v soboto korak pred tekmeci?

Balatonfokajar, 06. 06. 2026 09.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Pedro Acosta

Dirkači kraljevskega razreda motoGP so na dirkališču Balaton Park že v nizkem startu pred začetkom zadnjega prostega treninga in kvalifikacij. Uvodni dan dirkaškega dogajanja na Madžarskem je prepričljivo dobil Pedro Acosta, ki je bil z novim rekordom steze približno pol sekunde pred Fabiom Di Giannantoniem in Raulom Fernandezom. Dirkač KTM-a je tako prvi favorit za zmago na kvalifikacijah. Ali bo korak pred vsemi tudi danes? Odgovore bomo dobili že kmalu, s prenosom zadnjega treninga na VOYO začnemo ob 10.10, ob 10.45 pa se nam lahko pridružite še na Kanalu A, skupaj bomo pospremili kvalifikacije.

MotoGP - VN Madžarske
MotoGP - VN Madžarske
FOTO: VOYO

Pedro Acosta je bil med najboljšimi že na uvodnem prostem treningu, pred njim je bil le aktualni prvak Marc Marquez. Da se na Madžarskem dobro počuti, je nato dokazal tudi popoldan, ko je z vsakim hitrim krogom dodatno odskočil od zasledovalcev, na koncu pa z novim rekordom steze prednost pred drugouvrščenim Fabiom Di Giannantoniem povišal na kar 0,413 sekunde, tretji Raul Fernandez pa je za rojakom zaostal več kot za pol sekunde.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
FOTO: MotoGP

Acosta je tako prvi favorit za zmago na kvalifikacijah. Španec je letos enkrat že osvojil najboljši startni položaj, to mu je uspelo v Barceloni. Ali mu bo dosežek uspelo ponoviti tudi na Madžarskem, bo znano že kmalu, s prenosom kvalifikacij na Kanalu A in VOYO začnemo ob 10.45.

Še pred tem bo na sporedu zadnji prosti trening, na VOYO ga bomo prenašali od 10.10.

Dirkaški razpored VN Madžarske
Dirkaški razpored VN Madžarske
FOTO: VOYO
motogp vn madžarske balaton park acosta kvalifikacije

'Tu je nemogoče prehitevati, startati moram čim bolj spredaj'

24ur.com Boj za naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike še vedno odprt
24ur.com Martin: Pomeril se bom sam s seboj
24ur.com Lahko Martin vtis celotnega dirkaškega vikenda popravi na današnji dirki?
24ur.com Bagnaia: Če ne bi čutil pritiska, bi pomenilo, da je nekaj narobe
24ur.com Superbike: Razgatlioglu prevladuje na Portugalskem
24ur.com Razgatlioglu pred odhodom v MotoGP: Želim si še enega naslova
24ur.com Superbike se vrača: Prva postojanka je VN Avstralije
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kaj je storil princ William
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
cekin
Portal
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
moskisvet
Portal
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
dominvrt
Portal
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
okusno
Portal
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
voyo
Portal
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744