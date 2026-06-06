Acosta v petek v svojem svetu, bo tudi v soboto korak pred tekmeci?

Pedro Acosta je bil med najboljšimi že na uvodnem prostem treningu, pred njim je bil le aktualni prvak Marc Marquez . Da se na Madžarskem dobro počuti, je nato dokazal tudi popoldan, ko je z vsakim hitrim krogom dodatno odskočil od zasledovalcev, na koncu pa z novim rekordom steze prednost pred drugouvrščenim Fabiom Di Giannantoniem povišal na kar 0,413 sekunde, tretji Raul Fernandez pa je za rojakom zaostal več kot za pol sekunde.

Acosta je tako prvi favorit za zmago na kvalifikacijah. Španec je letos enkrat že osvojil najboljši startni položaj, to mu je uspelo v Barceloni. Ali mu bo dosežek uspelo ponoviti tudi na Madžarskem, bo znano že kmalu, s prenosom kvalifikacij na Kanalu A in VOYO začnemo ob 10.45.

Še pred tem bo na sporedu zadnji prosti trening, na VOYO ga bomo prenašali od 10.10.