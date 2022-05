Acosta z zmago v razredu moto2 prevzel rekord Marcu Marquezu

Tako so se stvari v Italiji postavile na svoje mesto. Acosta je najbolje otvoril dirko, saj je v prvem zavoju vodil. Tudi v nadaljevanju je vozil zbrano in preudarno ter tako premagal rekord Marqueza za dobra dva meseca (Francija 2011, 18 let in 87 dni). Španec, ki je dirko začel iz drugega startnega položaja in nato, kot že rečeno, zelo hitro prevzel vodstvo, je na nedeljski dirki prevladoval skupaj z Aronom Canetom, zmagovalcem sobotnih kvalifikacij, ki pa je bil izključen iz boja za stopničke, potem ko je v devetem krogu dirko zaključil s padcem. "Bila je zelo dolga pot, da sem danes tukaj, izgubili smo že veliko lepih priložnosti za zmago, toda končno smo prišli in naredili dobro delo. Če bomo nadaljevali v takšnem ritmu, imamo lahko veliko zabavnih trenutkov do konca sezone," je po dirki dejal Acosta.