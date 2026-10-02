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MotoGP

Acosta po treningih samozavesten pred nadaljevanjem vikenda na Japonskem

Motegi, 02. 10. 2026 17.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Pedro Acosta

Zmagovalec zadnje dirke v avstrijskem Spielbergu Pedro Acosta je dobro formo prenesel tudi na Japonsko v Motegi, kjer je pred dvema letoma prvič v karieri slavil v kvalifikacijah. Španec je po slabšem prvem treningu na drugem zaostal le za Alexom Marquezom in znova dokazal, da bo ta konec tedna spadal v ožji krog favoritov za končno zmago. Dirkač KTM-a je bil po prvem dnevu zadovoljen s svojo predstavo.

Dirkališče v Motegiju je prvo prizorišče azijske turneje najboljših motociklistov na svetu. Uvodni trening je pripadel Marcu Marquezu, ki si je lani ravno na Japonskem zagotovil naslov prvaka. Za njim se je uvrstil vodilni v prvenstvu Jorge Martin, tretje mesto pa je pripadlo njegovemu moštvenemu kolegu pri Aprilii Marcu Bezzecchiju. Četrto mesto je na uvodnem treningu pripadlo Alexu Marquezu, ki je nato slavil na drugem treningu pred zmagovalcem zadnje dirke v Avstriji Pedrom Acosto, tretje mesto pa je zasedel Alexov starejši brat Marc.

Preberi še Drugi trening pripadel Alexu Marquezu

Acosta, ki je na zadnjem prizorišču osvojil krstno zmago v elitnem razredu, je dobro formo prenesel tudi na Japonsko, kjer si je pred dvema letoma, takrat v zanj krstni sezoni, prvič v karieri priboril najboljši štartni položaj. A Španec je podlegel pritiskom in tako sprint kot nedeljsko dirko končal predčasno. A tokrat se zdaj izkušenejši Acosta na steze podaja tudi kot zmagovalec dirke elitnega razreda, zato je pritisk nanj, da se mora dokazati, toliko manjši. "Občutek na motorju je precej podoben kot leta 2024 in veliko boljši kot leta 2025, zato sem zadovoljen," je Acosta dejal po koncu dneva in namignil, da bi se lahko znova boril za najboljši štartni položaj.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
FOTO: MotoGP

Acosta je lani v Motegiju v kvalifikacijah dosegel četrto mesto, na sprinterski preizkušnji pa se je Španec uvrstil na oder za zmagovalce, ko je stopil na najnižjo stopničko. Ob zmagi v Avstriji se lahko Španec z optimizmom poda v ključni del dirkaškega vikenda. Na vprašanje, ali lahko ponovi dosežek iz Spielberga, je Acosta odgovoril samozavestno: "Z ekipo opravljamo dobro delo. Zdi se, da smo za začetek vikenda našli dobre nastavitve na motorju, a vseeno moramo dodelati še nekatere podrobnosti. Na splošno sem zadovoljen s tem, kar smo storili z ekipo," je po koncu dneva dejal Acosta.

Kako se bo Acosta znašel v nadaljevanju vikenda na Japonskem, lahko preverite v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
FOTO: 24ur.com
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