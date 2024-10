Acosta: V bolečini je treba videti tudi pozitivne stvari

"Ne iščem izgovorov, iščem rešitve. Ja, storil sem napako, toda bili smo ves čas konkurenčni ostalim. Moram sprejeti to pozitivno dejstvo, da sem bil danes precej hiter. Moramo biti veseli glede tega, da smo se na zadnjih nekaj dirkah konstantno borili z najhitrejšimi dirkači. In tudi, da vemo, kako se še lahko izboljšamo." Čeprav to sicer ni bila Acostina prva nesreča v njegovi debitantski sezoni, je bil tokrat najbližje prvi zmagi kot kdaj koli prej, in zato stvar še posebej močno odmeva. "Že pred časom sem dajal, da lahko zmagam. Zares pa še nikoli nisem dirke zaključil na tleh, po tem, ko sem dirkal v ospredju, v samem vodstvu," še zaključi. "Vsakič, ko se kvalificiram na 'pole', potem storim napako," se še pošali za konec.