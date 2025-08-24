Svetli način
MotoGP

Acostin padec skoraj usoden za snemalca, na koncu sta se vendarle objela

Balatonfokajar, 24. 08. 2025 12.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
0

Na sobotnih kvalifikacijah na VN Madžarske smo bili priča padcu Pedra Acoste, ki je bil skoraj usoden za enega od snemalcev ob stezi. Na srečo ga je KTM-ov motocikel za las zgrešil, po dirki pa sta se mladi Acosta in srečni snemalec srečala ter spregovorila o skoraj tragičnih dogodkih na dirkališču Balaton Park.

MotoGP – VN Madžarske
MotoGP – VN Madžarske

Na sobotnih kvalifikacijah je dirkač moštva KTM Pedro Acosta padel, njegov motocikel pa se je odbil od peščene podlage in poletel proti enemu od snemalcev ob progi. Kmalu za tem sta se mladi dirkač in snemalec Joao srečala in spregovorila o vtisih po skoraj tragičnem dogodku.

"To je bilo strašno," je Joao najprej priznal mlademu Acosti. "Zdaj te vidim bolje, kot po padcu, če sem iskren. Motocikel je poletel zares visoko," je priznal trenutno sedmi v skupnem seštevku. "Motocikel se me ni dotaknil, je pa zadel mojo kamero," je Acosti dejal snemalec. Po kratkem pogovoru je Acosta Joaa povabil na ogled KTM-ove garaže, na koncu njunega druženja pa mu je podaril tudi podpisan ščitnik.

Acosta je sobotno sprint dirko končal na 17. mestu. Danes nas čakajo dirke v razredih moto3, moto2 in motoGP. Seveda s prenosom na Kanalu A in VOYO.

VN Madžarske
VN Madžarske FOTO: Kanal A
