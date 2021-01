Agent potrdil: Dovizioso je pripravljen zamenjati Marqueza

Marcu Marquezuse čas izteka. Med 6. in 7. ter 10. in 12. marcem bi moral po dolgem času spet sesti na motocikel RC213V, s katerim je po hudih težavah s poškodbo nadlahtnice hitro končal minulo sezono v kraljevem razredu, kjer je praktično brez boja predal naslov rojaku Joanu Miru(Suzuki ECSTAR). Po zlomu ploščice in drugi operaciji je po več mesecih napornega okrevanja moral pod nož že tretjič, vse od zadnjega operativnega posega v Madridu pa se pojavljajo vprašanja, kdaj bo lahko katalonski zvezdnik začel z dirkanjem v sezoni 2021. V Katarju bosta sicer na sporedu kar dve dirki, prva 28. marca, druga pa namesto odpovedane VN Argentine.

V Lusail potujejo novinec v tovarniški ekipi Repsol Honda, Pol Espargaro, Marquezov brat Alex Marquez, ki so ga po eni sezoni iz Reposl Honde premestili v ekipo LCR Honda, in tudi Takaaki Nakagami, ki je s poltovarniškim motociklom LCR v minuli sezoni nizal izvrstne rezultate. Mediji so že pred meseci začeli špekulirati, da bi lahko tako ali drugače v tovarniški ekipi Honde nastopal izkušeni Italijan Andrea Dovizioso, ki je po porazni sezoni z ekipo Ducati končal sodelovanje. Iz tabora kmalu 35-letnega Emilijana je že prišla potrditev, da je pripravljen tudi na "simbolično" nekajdnevno sodelovanje, če se pri Hondi seveda ne bi odločili za Stefana Bradla oziroma Alvara Bautisto.

Sprejeli bi tudi 'simboličen' klic

"Zdaj, ko pomislim na to ... Če bi ga Honda simbolično poklicala le zato, da bi se spoznali in analizirali predstave Andree na njihovem motociklu med testiranjem v Katarju, bi rekel, da bi to sprejeli. Govorimo o zmagovitem motociklu in dirkaču, ki je bil v Losailu vedno zelo močan. To je kombinacija, ki menim, da bi razburkala domišljijo vseh privržencev motociklizma," je za Sky Sport dejal Doviziosov agent Simone Battistella.

Dovizioso bo očitno v vsakem primeru leto 2021 preživel v dirkaškem "mirovanju" oziroma se bo bolj posvetil svojemu najljubšemu konjičku, vožnji motokrosa. Vodilna organizacija prvenstva, Dorna Sports, namreč ni naklonjena ideji, da bi tovarniško moštvo Honde v prihajajoči sezoni nastopalo s kar tremi dirkači.

Ezpeleta nasprotuje tretji tovarniški hondi v karavani

"Tako Andrea kot jaz izjemno sočustvujeva s tem, kar preživlja Marc, a je jasno, da Honda zelo podrobno analizira, kdaj se bo lahko vrnil njen dirkač,"je dodal Battistella."Po pojem mnenju upravičeno, saj jih je strah, da ne bi storili napake v tako delikatni situaciji. Februar bo ključen mesec za njihove odločitve. Kar se tiče nas, smo zavrnili vse ponudbe za testnega dirkača, da bi bili lahko na voljo za druge stvari, a tudi za to, da bi se lahko vrnili v karavano,"je še povedal.

"Andrea na amaterski ravni trenira motokros, a to počne tako intenzivno, kot da bi bil sredi priprav na sezono motoGP. Če sem iskren, potem ne verjamem, da bo Honda dovolila, da bi 'Dovi' začel sezono, nato pa bi ga umaknili sredi nje. Možnost, da bi začel skupaj s Polom Espargarojem in nato sedel na tretji motocikel, ko bi se vrnil Marquez, ni izvedljiva, med drugim zato, ker je Carmelo Ezpeleta (izvršni direktor Dorne, op. a.) že izrazil nasprotovanje, tako da veliko drugih možnosti ni. Zato v tem letu delamo na tem, da bi se leta 2022 vrnili v vrhunski formi."

Bradl je tako kot lani že odpeljal nekaj krogov s tovarniškim motociklom na nedavnih zasebnih testiranjih v Jerezu. Bradl je po poročanju spletne strani španskega dnevnika AS preizkušal nekatere novosti, ki jih je pred novo sezono pripravila ekipa inženirjev Takehira Kojasujain Takea Jokojame, šlo naj bi za pridobivanje na moči pogonskega agregata, končni hitrosti na ravninah in izboljšavah delovanja zadnje Michelinove gume sredi ovinkov. Bradl bo v Jerezu, kjer ga je minuli teden motilo slabo vreme, testiral tudi v tem tednu, že pa naj bi bile opazne nekatere vidnejše novosti novega motocikla: nova šasija, zadnje vilice in večji zadnji blatnik iz karbonskih vlaken, spremembe na sprednjih zavorah in nov, vitkejši izpuh. A najpomembnejše vprašanje ostaja odprto: kdaj bo lahko novosti prvič preizkusil prvi as japonskega moštva, osemkratni prvak iz katalonske Cervere?