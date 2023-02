Agostini naklonjenosti do Marqueza nikoli ni skrival: Upam, da bo letos konkurenčen

Ko se javi veliki Giacomo Agostini, drugi poslušajo. Običajno so njegove besede tehtne in premišljene, redko ustreli kozla. Zdi se, da ga tudi tokrat ni. V pogovoru z rojaki je razmišljal, kaj prinaša tandem iz sna Francesco Pecco Bagnaia - Enea Bastianini za rdeče iz Borga Panigaleja. Ducati je bil lani dominanten na vseh frontah, v prihajajoči sezoni naj bi bil z izjemnim tandemom še bolj prevladujoč. A Agostini opozarja ...

Giacomo Agostini je dirkal v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, osem naslovov svetovnega prvaka pa je osvojil v razredu 500 kubičnih centimetrov, takratnem elitnem razredu.

Giacomo Agostini je v karieri zabeležil 68 zmag v kraljevem razredu, skupno kar 122.

V motociklističnem svetu velja za avtoriteto, ko on spregovori, drugi poslušajo. Tokrat je v pogovoru za Gazzeto Dello Sport komentiral dogajanje pri rdečih iz Borga Panigaleja. Ducati bo s prvakom Francescom Peccom Bagnaio in Eneo Bastianinijem v prihajajoči sezoni branil trojno krono. Konstruktorsko in posamično v motoGP, pa tudi naslov v razredu Superbike. Zdi se, da bo imel v obrambi laskavih lovorik malce lažje delo ob prihodu Enee Bastianinija k tovarniškem delu Ducatija. "Vedno je dobro imeti v ekipi dva takšna dirkača, kot sta Pecco in Enea. Ker če ne zmaga eden, bo to storil drugi. Oziroma je lahko eden izmed njiju prvi, drugi pa takoj za njim," je sprva izstrelil legendarni Ago, a nato v pogovoru za priznani rožnati časnik navrgel nekaj skepse.

"Vsaka ekipa bi imela takšen tandem. Obetajo se številni dvoboji, ki se bodo dogajali s spoštovanjem. Resda na dirkah ni prijateljev, pride do nepredvidljivih situacij, ki lahko pripeljejo do neprijetnih posledic, toda vsem mora biti skupno spoštovanje. Vsaj tako je bilo včasih," je še dejal Agostini in v isti sapi malce pomiril armado navijačev rdečih. "Fanta sta pametna, ob tem tudi odlična dirkača. Tudi dovolj izkušena. Važno je, da se nikoli ne gre prek mej."

'Upam, da bo Marquez v prihajajoči sezoni krojil vrh' Giacomo Agostini nikoli prav zares ni skrival naklonjenosti do Marca Marqueza. Nekdanji serijski motociklistični prvak pa v zadnjih letih ob številnih zdravstvenih težavah ni več konkurenčen v skupnem seštevku.

Naslednja sezona se bo začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.