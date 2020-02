Agostini o možnosti združitve Rossija in Lorenza: To bi bilo fino, ali ne?

Ena od možnosti je, da bo Rossi zamenjal Quartararoja pri ekipi Petronas Yamaha Sepang Racing. Rešitev je podal nekdanji vrhunski dirkač Giacomo Agostini , ki je za italijanski časnik Gazzetta dello Sport o možnosti Rossijevega prestopa k moštvu Petronas dejal:"Najpomembnejša stvar je, da bo Yamaha dala garancijo, da bo nudila kompletno tehnično podporo in če bo imel Rossi ves material, kot dirkači v tovarniškem moštvu, ne vidim problema. In ne predstavljam si, da Yamaha ne bi dala Valentinu vse podpore glede zadnjega razvoja."

"Veliki šampioni, veliki talenti so redki in treba jih je čimprej spraviti v moštvo. Yamaha je naredila nekaj hitrih potez in to dobrih. Danes, če malce zaspiš, si že prepozen. Moštvo, kot je Yamaha, mora razmišljati o prihodnosti," je o podpisu Quartararoja za Yamaho dejal Agostini.

Morda bosta znova moči združila Jorge Lorenzo in Rossi, če bi se Yamaha odločila, da ustanovi moštvo z njima, Agostini pravi: "To bi bilo fino, ali ne? Vendar ko govorimo o dveh šampionih, morata oba narediti rezultat. Valentino in Jorge se morata nenehno dokazovati. Yahama mora imeti veliko mero spoštovanja do Valentina in obratno. Mislim pa, da ga tokrat niso spraševali, ko so se odločali o spremembah."