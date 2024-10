Agostini: Odločitev bo padla šele v Valencii, a favorit je Pecco

Giacomo Agostini je 16. junija slavil 82 let. Leta mu dobro služijo in prav nobenih zadržkov ni imel, da se ne bi odzval vabilu organizatorja na podaljšani dirkaški vikend v Avstraliji. Na Phillip Islandu bo šlo za naslednje poglavje dramatičnega dvoboja za naslov motociklističnega prvaka med aktualnim Francescom Bagnaio in napadalcem Jorgejem Martinom .

"In se ob tem zabaval ter srečal stare prijatelje. Gotovo bo zabavno. Precej manj zabavno, a zato toliko bolj stresno pa bo za Bagnaio in Martina. Računam, da bo v boju za laskavi naslov svoje naredila tudi psihična priprava. Bo mukotrpen boj vplival tudi na živce," se je vprašal Agostini in takoj ponudil odgovor.

"Pecco? On je bolj stabilen in tudi miren v ključnih trenutkih. To je in bo njegova prednost v zaključku sezone, ko bo vse skupaj še bolj stresno," je za rožnati športni časnik še opazil petnajstkratni motociklistični prvak. "Bagnaio in Martina loči le deset točk. Težko bi bilo bolj napeto in nepredvidljivo. Kljub temu da je do konca še kar nekaj dirk, pa sem prepričan, da se bo vse skupaj odločalo v Valencii na zadnji dirki sezone," je prepričan največji med velikimi.