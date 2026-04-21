Agostini: Pravi boj za naslov se bo začel ta konec tedna

Branilec naslova v razredu motoGP Marc Marquez letošnje sezone ni začel najbolje. Na sprintih je sicer dvakrat stal na zmagovalnem odru - na Tajskem je bil drugi in v Braziliji prvi -, na nedeljskih dirkah pa se na stopničke še ni uvrstil. S 45 točkami se uvršča na peto mesto skupnega seštevka, a dirkaška legenda Giacomo Agostini Marqueza iz boja za nov naslov prvaka še nikakor ne izključuje. "Na žalost ga je konec lanskega leta zadel drug dirkač, zaradi česar je sezono začel manj pripravljen kot drugi. Zato mislim, da se bo pravo svetovno prvenstvo začelo to nedeljo v Jerezu. Pričakujem, da se bo tam Marc z ostalimi boril za zmago ali vsaj za stopničke," je v pogovoru za špansko Marco dejal Italijan.

V letošnji sezoni pa najboljšo formo kaže Marco Bezzecchi. Dirkač Aprilie je dobil vse tri dosedanje nedeljske dirke in vodi v svetovnem prvenstvu. Odlično nastopa tudi njegov moštveni kolega Jorge Martin, ki je po lanski, s poškodbami zaznamovani sezoni, znova našel pot na vrh. Napredek Aprilie navdušuje tudi Agostinija. "Aprilia je res naredila velik korak naprej, njihov motocikel ima več moči kot Honda ali Yamaha in sestavili so vrhunski motocikel. Imajo dva odlična dirkača, saj sta Martin in Bezzecchi zelo konkurenčna. Ducati sicer zaostaja, a zelo trdo dela. Prav zaradi tega bo njihov obračun tako razburljiv, upajmo, da bo spektakel trajal vso sezono."

Giacomo Agostini in Marc Marquez se že dolga leta odlično razumeta. FOTO: motogp.com

Ni skrivnost, da je Italijan z Marquezom v dobrih odnosih. Bo letos svoje prijateljstvo s Špancem dal na stran in navijal za svojega rojaka Bezzecchija? "Navijam za tistega, ki me navduši, za tistega, ki na stezi da od sebe sto odstotkov in te pusti brez besed. Ni pomembno, ali je to Marquez, Bezzecchi, Enea Bastianini ali kdo drug. Navijam za tistega, ki počne stvari, ki jih drugi v tistem trenutku ne zmorejo," odgovarja dirkaška legenda z rekordnimi 15 naslovi svetovnega prvaka. V zadnjih tednih pa je vse več tudi vprašanj o tem, ali bo Marquez prihodnje leto sklenil svojo bogato dirkaško kariero. Te možnosti ni zanikal niti sam in priznal, da še ne ve, ali bo letošnja sezona njegova zadnja v motoGP, hkrati pa poudaril, da bo vztrajal, dokler mu telo ne odpove.

Agostini si želi, da bi trenutek, ko bo Španec obesil svoj dirkaški kombinezon, nastopil čim pozneje. "Dokler lahko dirka na polno, kot zdaj, mislim, da bi moral nadaljevati. On je tisti, ki lahko presodi, da ni več isti dirkač kot prej in se odloči za upokojitev. Nekega dne, ko sem se pogovarjal z njim, mi je rekel, da bitka za peto ali šesto mesto ni zanj, da si želi biti konkurenčen in hiter, dirkati za stopničke. Če pa nekega dne to ne bo več tako ... Življenje gre naprej," je sklenil legendarni Italijan. Dirkaško dogajanje razreda motoGP se bo v Jerezu začelo v petek ob 10.45, proste treninge boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na VOYO.