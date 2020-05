Agostini želi umiriti strasti, a pojasnjuje: Ne morem reči, da je Lorenzo zmagoval, če ni

Po vseh vročih debatah in razpravah, kdo in zakaj ima prav, se je motociklistična legenda Giacomo Agostini odzval in sporočil, da si ne želi kontroverznosti."Ne želim si neke kontroverznosti, saj cenim Lorenza in ga bom še naprej," je za španski ASpovedal Agostini."Poslal mu bom sporočilo, da bo lahko razumel," je še dodal legendarni Ago. "Ne morem reči, da je zmagoval, če ni. Ko me vsi sprašujejo o njegovih letih pri Ducatiju in Hondi, ne morem ravno reči, da je osvojil vse. Moram biti iskren, sicer bi ljudje rekli, da govorim s srcem in ne z glavo. Zelo mi je žal, saj sem upal, da bo Lorenzo lahko zmagal prvenstvo z Ducatijem, toda ni. Zmagati tri dirke ne pomeni osvojiti lovoriko, le to sem rekel in nič več," je pojasnil 77-letnik.