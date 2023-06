Agostini: Marquez je še vedno številka ena, samo on lahko poskrbi za spektakel na stezi

Dirke letošnje motociklističnega prvenstva si sledijo druga za drugo. Vsaj v juniju. Po Mugellu je tu Saschenring in VN Nemčije. Pred dnevi je bilo na VN Italije vse v znaku rdečega Ducatija in aktualnega šampiona Francesca Bagnaie, ki je zmagal na obeh dirkah. Pred durmi je sedma dirka motociklističnega prvenstva, ko bo v Saschenringu šlo za VN Nemčije. S prenosi na VOYO začenjamo v petek dopoldan, konec tedna se priključi še Kanal A.

icon-expand Giacomo Agostini in Marc Marquez FOTO: motogp.com

Ko se javi veliki Giacomo Agostini, drugi poslušajo. Običajno so njegove besede tehtne in premišljene, redko "ustreli kozla".

V SP ima po šestih letošnjih dirkah Francesco Bagnaia 131 točk, Marko Bezzecchi je pri 110, na tretje mesto pa je s 107 skočil Jorge Martin.

Zdi se, da ga tudi tokrat ni. V pogovoru z rojaki je razmišljal, kaj lahko še v motociklističnemu svetu ponudi Marc Marquez, ki je le še bleda senca možakarja, ki je pred leti serijsko zmagoval in je bil predviden kot rojeni naslednik Valentina Rossija. Špekuliralo se je in tudi že napovedovalo, da bo brez dvoma prekašal Italijana pri osvojitvi števila naslovov svetovnega prvaka. Ostal je pri osmih, zadnjega je osvojil leta 2019. In sledi vprašanje, če je bil to sploh njegov zadnji v karieri. Mnogi menijo tako, a ne veliki Ago, ki pa ne želi komentirati sedaj že vsakdanjih zgodb v dirkaškem paddocku, ki dirkača iz Cervere silijo iz garaže v garažo. Kot gotovo dejstvo navajajo, da bo Španec v kratkem zamenjal delodajalca.

icon-expand Giacomo Agostini FOTO: AP

"O tem težko govorim, še manj rad napovedujem. Lahko le špekuliram in rečem, da je verjetno njemu samemu najtežje. Zaveda se, da s tem paketom ne more konkurirati v boju za naslov, kar je zanj edini cilj. Ko nekaj osvojiš osemkrat, težko znižaš cilje v življenju," še pravi Agostini. "Marc Marquez je zame številka ena. To ves čas trdim in zagovarjam svoje mnenje, ki ga ne nameravam spremeniti," je pogovor za Corriere Dello Sport začel Agostini, ki se zaveda sedaj že pregovornih težav z zdravjem in tudi dirkalnika, ki ni po okusu nekdanjega serijskega zmagovalca. "Vem, težko je, če si ves čas na pol pozdravljen in če je vmes še dirkalnik, ki ni na nivoju dirkača, potem je to velika težava," je spregledal Agostini, ki upa, da dirkač iz Cervere še ni rekel zadnje v motociklističnem svetu.

"On je številka ena v motoGP razredu. Velike stvari je naredil v življenju in na vsaki dirki (po)skrbi za spektakel ali vsaj za to, da se govori o njem," nadaljuje Agostini, ki je pred dnevi v Mugellu izmenjal celo nekaj besed s Špancem. "Bil je kar odkrit. Ve, da gre čez limit, toda drugače ne more, če želi napadati vrhunske rezultate. Honda mu ne omogoča enakopravne borbe z Ducatijem in tudi Yamaho," je opazil Ago in bil za konec še bolj slikovit. "Če bi Marc dirkal na konvencionalen način in v stilu večine fantov iz karavane, ki niso ves čas na robu, bi se nahajal okoli 15. mesta na vsaki dirki. Vem, večkrat pride do bližnjega srečanja z dirkači, večkrat tudi stika, a to je zgolj zato, ker tvega. Prav zato je tako priljubljen med navijači, saj skrbi za spektakel na dveh kolesih. Večkrat mi je rekel, da če se bori za mesta okoli 15., je bolje, da ostane doma. Po mojem mnenju je prevečkrat tarča kritik kolegov iz karavane. Večinoma so le-te neupravičene."