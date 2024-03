Aktualni prvak Francesco Bagnaia je podaljšal sodelovanje z Ducatijem

Pri italijanskem proizvajalcu so pred začetkom sezone ta konec tedna v Katarju svoje navijače razveselili z dobro novico. Lanski in predlanski prvak v najmočnejšem razredu Francesco Bagnaia je sodelovanje z rdečimi podaljšal vsaj do konca leta 2026.

"Zelo sem vesel, da bom še naprej dirkal z ekipo svojih sanj! Nositi te barve mi je v čast. To je fantastično in v ponos," je po veliki novici dejal Bagnaia, ki bo v tej sezoni poskušal postati šele tretji dirkač v zgodovini po Valentinu Rossiju in Marcu Marquezu, ki bi postal prvak v razredu motoGP trikrat zapored.