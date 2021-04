Aktualni prvak Mir o stezi v Jerezu: Tu se odsotnost gledalcev najbolj pozna

"Jerez je ena od stez, kjer se najbolj pogreša gledalce, še posebej mi, španski dirkači,"besede aktualnega svetovnega prvaka Joana Mira prenaša španski AS. "Škoda je še drugo leto zapored priti sem brez gledalcev, toda tukaj smo, kar je najpomembneje. Upam, da se bo naslednje leto vse skupaj spremenilo in se bomo vrnili k tistemu, kar nam manjka – navijačem,"je še dodal dirkač Suzukija, ki po treh dirkah v skupnem seštevku zaseda peto mesto (38 točk, 23 zaostanka za vodilnim Fabiojem Quartararojem, ki je v Jerezu lani dobil obe dirki). "Ti navijači naredijo precej kilometrov z motorji ali avtomobili, da pridejo vse do Jereza in uživajo. To se je izgubilo in to zelo pogrešamo,"novodobno dirkanje v času pandemije covida-19, ki je zaznamovala praktično ves svet, še opisuje Mir.