'Naenkrat sta bila brata Marquez za mano in vprašal sem se, kaj zdaj?'

Gresinijev dirkaški maneken Fermin Aldeguer je, in to dvakrat v dveh dneh, prvič, odkar je član elitne motociklistične karavane razreda motoGP, splezal na zmagovalni oder. Najprej se je z bronom okitil na sprinterski dirki, vse skupaj pa je ponovil še na osrednji preizkušnji dirkaškega vikenda na VN Francije. In le potrdil, da gre za enega najbolj nadarjenih dirkačev zadnjih nekaj let. Naslednja preizkušnja v svetovnem prvenstvu razreda motoGP bo 25. maja velika nagrada Velike Britanije v Silverstonu.

OGLAS

Uspeh oziroma bolje rečeno dominanco Ducatijevih voznikov v Le Mansu je dopolnil novopečeni član družine iz Borga Panigaleja Fermin Aldeguer, ki se je sprva izkazal s tretjim mestom na sprinterski dirki, ko je v hrbet gledal le bratoma Marquez, vse skupaj pa je z novo odlično predstavo ponovil še dan kasneje z bronom na glavni dirki v Le Mansu.

V razredu motoGP so v sezoni 2025 trije novinci, Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Japonec Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) in Tajec Somkiat Čantra (Honda LCR).

"Še kar naprej se ščipam, ker mi še vedno ni povsem jasno, kaj sem naredil. Sploh ker tega nikakor nisem pričakoval," je Gazetti Dello Sport priznal 20-letni španski dirkač, ki je lani po "neumnosti" ostal brez dirkaškega naslova v moto2, kjer je zbral kar osem zmag, a pridobil tudi nekaj nepotrebnih kazenskih točk, zaradi katerih ni prišel do naslova. Je pa dobil sedež med dirkaško elito, in to po tem, ko ga je na vsak način med rdečimi želel šef Ducatija Gigi Dall'Igna.

Fermin Aldeguer in Nadia Padovani FOTO: Profimedia icon-expand

"Meni je že to, da sem član elitne dirkaške karavane, podatek, enak zmagi. To, da sem prišel že do prvih stopničk, in to kar dvakrat v dveh dneh, pa še sedaj komaj verjamem. Upam le, da niso zadnje v tej sezoni, pa čeprav osnovni cilj kljub temu ostaja isti pred vsako dirko – uvrstitev med najboljšo deseterico," je rožnatemu športnemu časniku iz Milana še zaupal zelo nadarjeni Španec, ki naj bi že v prihodnjih sezonah mešal štrene celo v boju za naslov v skupnem seštevku.